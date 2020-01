The Last of Us se queda sin película, Sony decidió no terminar el proyecto

Al parecer la intención de subir las imágenes a la red era la de crear un portafolio digital con los trabajos más sobresalientes de Oddfellows, el estudio que se encargaba de desarrollar una animación que aparecería al inicio de The Last of Us II, en donde se podría retomar la historia del videojuego de The Last of Us, y así evitar que los jugadores perdieran algún detalle al iniciar el segundo título.

El diseño del arte es muy distinto al del juego

"En anticipación de The Last of Us II, se nos pidió que creáramos un cortometraje convincente que representara a los personajes principales Joel y Ellie mientras relatan su dramática historia narrada en el juego original", se pudo leer en el portafolio de Oddfellows.

En cuanto a la interpretación del estilo, Oddfellows asegura que el arte es completamente distinto a lo que se puede ver en el videojuego de The Last of Us, y habla de la influencia que tuvieron en ellos otras películas animadas como lo es BLade Runner 2049 y Animatrix.

Sin corto animado para The Last of Us II

“Nuestra propuesta fue re-interpretar cada uno de los capítulos del juego con un tratamiento visual único. El uso de dispositivos narrativos singulares nos permitiría unir los estilos y viajar sin problemas entre el pasado y el presente. Finalmente, Sony decidió no seguir adelante con este proyecto ”, se explica en el portal de Oddfellows.

Desgraciadamente esta publicación permaneció muy poco tiempo en el portal de Oddfellows, y si actualmente se hace la búsqueda, sólo aparecerá un error en la página, sin embargo es posible ver las imágenes que hubieran sido parte del corto animado que aparecerían en The Last of Us II a través de Google Cache, sin contar las imágenes difundidas por internautas.

La animación buscó re interpretar The Last of US

Con el próximo estreno de The Last of Us II el 29 de mayo, se ha creado una gran expectativa, y si Sony decidió cortar este proyecto, es porque debe haber incluido algo mucho mejor, aunque con las imágenes publicadas sería difícil competir.

