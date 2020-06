The Last of Us Part 2 se convertirá en el videojuego más accesible

La realidad es que los gamers han dedicado su tiempo a platicar sobre The Last of Us Part 2 y es entendible, debido a que este videojuego promete no solo llegar a ser uno de los más grandes de este año, sino que puede convertirse en uno de los mejores de la consola PlayStation 4 como tal.

Uno de los aspectos que lo convertirá en un gran juego es que lo podrás aprovechar incluso si no eres muy bueno para los videojuegos en general o si tienes algún problema de la vista.

The Last of Us Part 2 se convertirá en el videojuego más accesible

No solo las alternativas de accesibilidad para The Last of Us Part 2 podrían cambiar el brillo o la vibración del juego, o la dificultad. Sino que vas a poder cambiar casi todo lo relacionado con el juego.

60 opciones en este videojuego

Aunque parezca increíble vas a poder cambiar 60 opciones en este juego, entre las que encontramos menos efectos de luz, menos contaminación visual, reducción de texturas y otras cosas como un modo de alto contraste en donde el título se ve totalmente diferente pero que puede apoyar a personas con poca capacidad visual a disfrutar de este juego.

Aquí podemos ver el modo de alto contraste activo dentro de The Last of Us Part 2.

Modo de alto contraste activo en el juego

Además de todo lo anterior, podrás cambiar los controles por completo, consiguiendo que, con la configuración personalizada adecuada, puedas hasta jugar con una sola mano. Aunque no es solo personalizar los botones, sino que también puedes activar un asistente de navegación en el título que te hará posible moverte más fácil por los menús, establecer un límite a las habilidades de los enemigos y hasta brincarte acertijos.

Si deseas cambiar aspectos como la forma en que se reúnen recursos o la manera en que el personaje es sigiloso, puedes realizarlo.

TE PUEDE INTERESAR: Gamers: Lanzamiento de The Last of Us Part II se RETRASA

Finalmente, esto significa que podríamos ver el videojuego más accesible para todas las personas en todo el mundo.