The Last of Us 2 supera la "escenas de jirafas" del primer juego

Se le ha llamado "poderoso", "emocional" e "icónico". Podría ser una de las escenas más famosas de toda una generación de videojuegos, a menudo citada en conversaciones como un ejemplo de cómo el juego del que proviene es "el colmo de la narración de videojuegos",por supuesto, de la escena de jirafas de The Last of Us, un momento crucial para acariciar animales que ocurre cerca del final del juego de supervivencia post-apocalíptico en 2013.

Como Peter Field, ex diseñador de niveles de Naughty Dog, explicó en un desglose de esa parte del juego, el nivel de la estación de autobuses, y especialmente la escena de las jirafas, ayuda a Joel a comprender lo que le ha costado el viaje a Ellie.

El nivel también refuerza que Ellie está decidida a alcanzar las luciérnagas independientemente de su depresión momentánea. Ambos elementos continúan informando la columna vertebral de The Last of Us Part 2, donde la tensión entre estos personajes llega a un punto de ruptura.

The Last of Us Part 2 muestra que los juegos AAA han llegado mucho más lejos de lo que la escena original de jirafas podría proporcionar. Por un lado, The Last of Us 2 está lleno de "escenas de jirafas", es decir, escenas con tiempo de inactividad debido a la violencia perpetua del resto del mundo del juego, que a menudo se utilizan para proporcionar momentos tiernos y reflexivos para sus personajes.

En estos momentos de respiro, el personaje del jugador participa en una pelea de bolas de nieve, practica la guitarra y juega a buscar un perro. En esto, The Last of Us 2 no es único; si jugaste juegos de Naughty Dog incluso antes del primer Last of Us, habrás notado cuánto esfuerzo pone el estudio en encontrar formas interactivas pero no violentas para impulsar la narrativa sin tener que depender completamente de escenas largas y no interactivas. Uncharted 4 tenía una parte en la que simplemente pasabas el rato en la casa de Nate, y The Lost Legacy se abre con un gran nivel de mercado en este sentido. The Last of Us 2 está lleno de cosas así.

Sin embargo, hay un nivel específico en The Last of Us 2 que destaca cuán han llegado lejos los juegos de gran presupuesto desde The Last of Us. A mitad de la secuela, ingresas una secuencia de flashback jugable donde es el cumpleaños de Ellie. Joel quiere sorprenderla, por lo que la arrastra a un lugar desconocido. Siempre imbécil, Joel empuja a Ellie en un cuerpo de agua. Es aquí donde aprendemos que Ellie finalmente aprendió a nadar, lo cual es algo bueno, porque vamos a tener que bucear un poco para llegar a nuestro destino. Este pequeño detalle por sí solo ayuda a establecer cierta intimidad, no solo entre Joel y Ellie, sino también entre el juego y el jugador: Ellie ha cambiado y la mecánica lo refleja. Es una marcada diferencia con respecto al primer juego, donde se construyeron rompecabezas completos en torno a su incapacidad para pisar el agua.

Finalmente, Joel lleva a Ellie a un museo lleno de exhibiciones de dinosaurios, con un T. rexmodel de tamaño real en el frente. ¡Frio! A medida que hurgas y pinchas a través del nivel, puedes decidir abrir el cuaderno de Ellie, donde encontrarás pistas de su vida y las relaciones que ha tenido en el tiempo entre el primer juego y el segundo juego. Finalmente, encuentras un sombrero. Puedes ponerte el sombrero, y eso es bastante tonto. Pero luego encuentras un segundo sombrero, que puedes colocar encima de cada dinosaurio. Recorre el museo y aprende datos divertidos sobre todo tipo de criaturas extintas que puedes vestir con solo presionar un botón. Si quieres, eso es. Todo es totalmente opcional.

Pero el viejo Joel odia un poco, así que, por supuesto, siento el deber de molestarlo. Esa es la intimidad, cuando te pones a ello: conocer a alguien lo suficientemente bien como para presionar amorosamente sus botones. Esta interactividad continua, junto con una serie de conversaciones opcionales que tienes en el camino, ayuda a diferenciar este nivel de la escena de jirafa más estática en el primer juego. Pero hay más que eso. El museo en sí proporciona pequeñas formas para que interactúes con él, como girar una palanca para ver las revoluciones de los planetas. Joel imparte un poco de conocimiento a Ellie sobre lo que está viendo.

Cerca del final del nivel, Joel revela la gran sorpresa. Hay una pequeña nave espacial en el museo que alguna vez se usó para una operación espacial real. Joel le pide que pase por las pantallas y elija uno de los cascos. Hay tres, cada uno con un tipo diferente de diseño y período de tiempo. Opté por una de las piezas más elegantes y futuristas.

Atados y listos para partir, Joel y Ellie se suben al barco. Joel le da a Ellie una cinta de cassette en un Walkman, que aparentemente fue muy difícil de encontrar. Él le pide a Ellie que cierre los ojos y presione play. El casete, como resulta, contiene el audio de un lanzamiento real de lanzadera. Puede que Ellie nunca llegue a ir más allá del planeta Tierra, pero por un breve momento, puede pretender dejarlo todo atrás. La secuencia de despegue me recuerda mucho a ese video viral en el que un padre sacude a su hijo en una canasta de ropa mientras ella mira algunas imágenes de una montaña rusa, en un esfuerzo por hacerla sentir como si realmente estuviera allí. Es dulce.

Todas estas pequeñas elecciones en el camino hacen una gran diferencia, porque el jugador puede expresarse. La secuencia ya es conmovedora, pero al permitirle elegir su casco, así como qué dinosaurio se queda con el sombrero, el nivel se vuelve personal. Por el contrario, todos experimentaron la escena de la jirafa de The Last of Us exactamente de la misma manera, y aunque eso todavía era conmovedor, es plano en comparación con lo que The Last of Us Part 2 ofrece regularmente.

Pero no sería un juego de Last of Us sin al menos un golpe instintivo para mejorar la experiencia. Para conmemorar el viaje, Joel te da un pin de espacio que adjuntas a la parte delantera de tu mochila, que está llena de otros adornos. Cuando te adelantas a eventos más recientes, Ellie se ha librado de la mayoría de esas cosas infantiles en su mochila, con una excepción importante. El pin espacial. A pesar de todo, mientras Ellie se esfuerza por vengarse, e incluso mientras lidia con sus complejos sentimientos sobre el hombre que la "salvó", todavía lleva ese alfiler. Maldición.