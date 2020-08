The Last of US 2 tiene modo multijugador y ya se filtraron las primeras imágenes

Mucho se ha hablado del nuevo juego The Last of Us en su segunda entrega, es uno de los juegos que más se habían esperado a lo largo del año y por fin llegó hace unas semanas, uno de los atractivos más grandes que tiene el juego es la promesa de que en un futuro se añadirá el modo multijugador.

Antes de su lanzamiento, The Last of US II tuvo varias filtraciones y rumores sobre los gameplays, y hoy ha ocurrido lo mismo, pero ya sobre el modo historia, ahora ha sido con respecto al modo multijugador.

El día de hoy apareció un video donde se puede ver perfectamente el modo multijugador del popular juego The Last of Us Parte 2 que se estrenó hace muy poco; se trata de un clip de vídeo muy corto donde se pueden apreciar algunos detalles del modo PvP del juego de Naughty Dog.

TLoUII tendrá un modo multijugador superior

Lo curioso es que hasta la fecha no se ha añadido este modo de varios jugadores, lo que ha causado mucha curiosidad a todo aquel que ha visto el video del modo multijugador, porque la promesa de Naughty Dog es que en esta secuela se mejorará la experiencia en comparación del modo multijugador de la primera parte.

Esta nueva modalidad de multijugador en la segunda parte de The Last of Us será llamado Facciones y el video filtrado el día de hoy muestra 11 segundos donde se puede ver a un par de jugadores peleando con cuchillos y simultáneamente, un tercero usa el arco para repeler a los contrincantes.

A pesar de que la resolución del video es bastante pobre, da la impresión de que se podrán elegir distintos avatares al momento de jugar, además se estima que los NPC y protagonistas de la historia de The Last of Us II serán elegibles también.