The Crew 2 será gratuito en las siguientes días

La cuarentena ha resultado para los amantes de los videojuegos, ya que la empresa desarrolladora de juegos Ubisoft continúa tirando la casa por la ventana, ahora por los juegos gratis para el fin de semana. En esta ocasión se trata de su juego de carreras The Crew 2 que si duda va llenar todas tus expectativas al tener unos gráficos magníficos y vehículos llamativos.

Por su parte este videojuego ha tenido gran aceptación entre sus seguidores desde el 2018. The Crew 2 ha visto llegar una serie de novedades y vehículos exclusivos altamente personalizables. Este fin de semana gratuito comienza desde hoy jueves 9 de abril y se extenderá hasta el día lunes 13. Las plataformas en donde se podrá disfrutar de este juego son PlayStation 4 y PC a través del launcher oficial de Ubisoft: UPlay.

The Crew 2 es un videojuego de conducción desarrollado por Ubisoft Ivory Tower y distribuido por Ubisoft, siendo la secuela del videojuego The Crew de 2014. Su lanzamiento se produjo el 29 de junio de 2018, en las plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One.

Cabe mencionar, que The Crew 2 te dará la bienvenida a MotorNation, un descomunal campo de juegos construido dentro de un mundo abierto que recrea los Estados Unidos, diseñado para todos los amantes de los deportes de motor y que incluye toda clase de coches, motos, barcos y aviones, algo que es sumamente interesante para sus seguidores.

Así que ya tienes un pretexto para quedarte este fin se semana encerrado en casa, ya que también lo mejor de todo es que cualquier progreso que hagas dentro del fin de semana gratuito será preservado cuando decidas adquirir la versión completa del juego. Incluso, si ya participaste de un fin de semana gratuito con anterioridad, podrás continuar con tu avance en estos días también.