Tesla tiene más de 3 años de pedidos de Cybertruck a medida que crece la demanda

Automotriz de Elon Musk tiene más de 3 años de pedidos de Cybertruck a medida que crece la demanda

La demanda de vehículos eléctricos es más alta que nunca, y los pedidos de vehículos eléctricos de Tesla se acumulan sin descanso.

Incluso la camioneta eléctrica Tesla Cybertruck, que aún no ha comenzado la producción, tiene más pedidos de los que Tesla puede producir, según declaraciones del CEO de la compañía.

Tesla tiene más de tres años de pedidos de Cybertruck, incluso si fuera a producirlos a un ritmo de producción rápido, como se detalla en un comunicado del CEO Elon Musk informado por CNBC.

La noticia llega después de que Tesla anunciara planes para dejar de aceptar pedidos de Cybertruck más allá de América del Norte a principios de este mes.

Sin duda, el Cybertruck de Tesla ni siquiera está en producción todavía, y no lo estará hasta al menos el próximo año.

La entrega de la esperada Cybertruck continúa probando la paciencia de los primeros clientes que aseguraron la suya.

Tesla planea producir el Cybertruck en su Gigafactory de Austin, Texas, donde recién comienza a aumentar la producción de sus SUV Model Y.

“Tenemos más pedidos de los primeros Cybertrucks de los que podríamos cumplir durante tres años después del inicio de la producción”, dijo Musk a principios de este mes en la conferencia Financial Times Future of the Car 2022.

Musk también dijo que la demanda de algunos de sus vehículos supera la producción "hasta un grado ridículo", lo que podría hacer que Tesla deje de recibir pedidos de otros vehículos.

Actualmente, Tesla solo acepta Cybertrucks en los EE. UU., Canadá y México, como se puede ver en el sitio web del fabricante de automóviles.

La presentación original del Cybertruck tuvo lugar en 2019, y los cronogramas de producción recientes sostuvieron inicialmente que el camión eléctrico entraría en producción a fines de este año.

Un puñado de factores pueden explicar la demora, pero un desafío crucial para el Cybertruck de Tesla es la asequibilidad, según un tweet de Musk en marzo.

“Nuestro principal desafío es la asequibilidad. Crear un camión caro es relativamente fácil”, dijo Musk, respondiendo a un usuario sobre los precios de Cybertruck.

Si la asequibilidad sigue siendo un problema para el Cybertruck, entonces es probable que parte de la solución venga en forma de celdas de batería 4680 de próxima generación de Tesla, que se espera que ofrezcan importantes beneficios de costos, una vez que entren en producción a escala.

Tesla reacciona a incremento en demanda de autos eléctricos

A principios de este mes, un informe de Bloomberg mostró que Tesla le pidió a Panasonic, uno de sus proveedores de baterías más cercanos, que acelerara la producción de baterías 4680 a medida que la demanda de vehículos eléctricos continúa disparándose.

Mientras Tesla se prepara para comenzar la producción del Cybertruck en 2023, se han visto prototipos del exclusivo SUV en el evento Cyber Rodeo del fabricante de automóviles en Gigafactory Texas y, más recientemente, en la conferencia Formula SAE en Michigan.

Si es un cliente que espera su Cybertruck, puede estar seguro de que eventualmente recibirá el suyo, una vez que comience la producción, pero no hasta dentro de al menos tres años y medio.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Tesla como que sus acciones cayeron por los planes de Elon Musk de reducir la fuerza laboral.

