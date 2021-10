Tesla pagará a ex trabajador 137 millones de dólares por abuso racista en planta

Tesla Inc. debe pagar casi 137 millones de dólares a un ex trabajador negro que dijo haber sufrido abuso racial en la fábrica de Fremont del fabricante de automóviles eléctricos.

El jurado en San Francisco estuvo de acuerdo en que Owen Díaz fue objeto de acoso racial y un ambiente de trabajo hostil.

Díaz alegó en una demanda que fue acosado y enfrentó "epítetos racistas diarios", incluida la "palabra N", mientras trabajaba en la planta de Tesla en Fremont en 2015 y 2016 antes de renunciar. Díaz era un ascensorista contratado.

Díaz alegó que los empleados dibujaron esvásticas y dejaron grafitis y dibujos racistas alrededor de la planta. Sostuvo que los supervisores no pudieron detener el abuso.

La demanda se suma a los señalamientos de un ambiente racista al interior de la fábrica de Fremont, California.

"La imagen progresista de Tesla era una fachada que cubría su trato regresivo y degradante a los empleados afroamericanos", dice la demanda.

Díaz recibió $6,9 en daños por angustia emocional y $130 millones en daños punitivos, dijo su abogado, Lawrence A. Organ, al Washington Post.

"Se necesitaron cuatro largos años para llegar a este punto", dijo Díaz al New York Times. "Es como si me hubieran quitado un gran peso de encima".

"Es algo grandioso cuando una de las corporaciones más ricas de Estados Unidos tiene que tener en cuenta las aberrantes condiciones en su fábrica para la gente negra", dijo Organ, del Grupo Legal de Derechos Civiles de California, al Times.

Tesla niega conocimiento de comportamientos racistas

No estaba claro de inmediato si Tesla apelaría la decisión. Un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios de Tesla no fue respondido de inmediato el lunes por la noche.

Sin embargo, Tesla negó previamente tener conocimiento de la presunta conducta racista en la planta, que cuenta con unos 10.000 trabajadores.

Si se confirma, el laudo sería un golpe para una empresa que ha sido objeto de varias acusaciones de problemas en el lugar de trabajo, pero requiere que los empleados resuelvan las disputas mediante arbitraje obligatorio, que la empresa rara vez ha perdido.

En mayo, un juez ordenó a Tesla que pagara más de 1 millón de dólares por acusaciones similares de otro ex trabajador de la fábrica de Fremont. Ese empleado alegó que sus compañeros de trabajo lo calificaron de insulto racial y los supervisores ignoraron sus quejas.

Díaz, quien fue contratado a través de una agencia de personal, no tuvo que firmar un acuerdo de arbitraje, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Tesla como que alcanzó récord de producción en medio de los problemas de la industria.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.