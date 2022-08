¿Tesla llevará un Roadster de última generación al Auto Show de Los Ángeles?

¿Automotriz de Elon Musk llevará un Roadster de última generación al Auto Show de Los Ángeles?

Si bien parece que el LA Auto Show acaba de suceder, volverá relativamente pronto con novedades de Tesla y otros fabricantes. El show de 2022 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles del 18 al 27 de noviembre.

Para aquellos que no lo saben, el LA Auto Show se encuentra entre los más esperados del mundo cada año debido en parte a su enfoque en el futuro.

Siempre hay todo tipo de vehículos nuevos en el Auto Show de Los Ángeles, lo cual es de esperar.

Sin embargo, el programa hace un trabajo sólido al traer un número creciente de vehículos eléctricos ante los ojos del mundo.

Este año, con los precios de la gasolina disparados y el interés general en los vehículos eléctricos creciendo mucho más rápidamente, es mejor que apueste a que la feria se centrará aún más en los vehículos eléctricos que nunca.

El nuevo roadster de siguiente generación de la automotriz de Elon Musk podría ser presentado en Los Ángeles.

Si los organizadores del Salón del Automóvil de Los Ángeles, o cualquier otro espectáculo similar, realmente quieren llamar la atención de la gente y hacer un jonrón para los vehículos eléctricos, probablemente quieran presentar a Tesla y sus vehículos.

Sin embargo, Tesla no ha lanzado ningún vehículo nuevo, y aunque su línea actual seguramente llamará la atención, no va a sorprender a la gente.

Para hacerlo bien, los organizadores del Salón del Automóvil de Los Ángeles pueden intentar tener en sus manos un Tesla Cybertruck, un Tesla Semi y/o el nuevo superdeportivo Tesla Roadster de última generación.

Tesla presentará nuevo roadster según rumores

De acuerdo con la información descubierta por The Kilowatts, parece que el Auto Show de Los Ángeles podría tener un Tesla Roadster próximo a la mano en el próximo show. El automóvil del volante no está etiquetado y no hay forma de saberlo con seguridad, pero parece un Roadster.

Como puede ver, hay múltiples volantes con la imagen de lo que parece ser el Tesla Roadster. La cifra de Kilovatios tal vez Tesla presentará oficialmente la versión de producción final del Roadster en la época del Auto Show de Los Ángeles.

Se supone que el próximo año, 2023, será no solo el año del Roadster, sino también del Tesla Cybertruck y Tesla Semi.

¿No sería una hazaña épica si el LA Auto Show pudiera presentar los tres futuros vehículos Tesla antes de su lanzamiento? ¿Cuáles son las posibilidades de que el CEO Elon Musk haga una aparición y charle con la prensa?

Los tres futuros vehículos Tesla se han retrasado durante años, y la marca, así como Musk, ha sido claro al confirmar que llegarán el próximo año.

Si Tesla está 100 por ciento seguro de que finalmente puede llevar estos tres vehículos eléctricos al mercado en 2023, tendría sentido exhibirlos en Los Ángeles antes de fines de 2022.

Tal vez también podrían visitar el Museo del Automóvil de Peterson.

¿Qué piensas? Háznos saber en la sección de comentarios a continuación.

