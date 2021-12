Tesla ha lanzado su nuevo Cyberwhistle a 50 dólares

Tesla aún tiene que producir su Cybertruck totalmente eléctrico, pero los fanáticos acérrimos que necesitan poner sus manos en algo nuevo y asociado con el vehículo muy esperado y retrasado ahora pueden comprar un silbato cibernético por $ 50. Sí, un silbato.

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, tuiteó el martes un enlace a la página web para que lo vean sus 65,1 millones de seguidores junto con un mensaje "Denle el silbato a Tesla", que puede ser o no un asentimiento, un desafío o una amenaza para los ex empleados que han en realidad intentó hacer precisamente eso. Más tarde tuiteó: "No gastes tu dinero en ese tonto Apple Cloth, ¡compra nuestro silbato!".

El nuevo lanzamiento de Elon Musk

Inspirado en Cybertruck, el Cyberwhistle de edición limitada es un coleccionable de primera calidad hecho de acero inoxidable de grado médico con un acabado pulido. El silbato incluye una función de fijación integrada para mayor versatilidad.

No se sabe qué significa esa referencia de accesorio integrado, pero TechCrunch sospecha que podría ser un orificio de cordón para que los clientes puedan usarlo alrededor del cuello.

Como cualquier aficionado a Tesla podría esperar, el silbato cibernético tiene la forma del Cybertruck, el camión totalmente eléctrico que Musk reveló en noviembre de 2019. Se suponía que el Cybertruck entraría en producción a fines de 2021. La compañía ha pospuesto esa fecha en algún momento de 2022. , según su sitio web en el que los clientes potenciales pueden depositar un depósito reembolsable de $ 100.

El silbato cibernético se encuentra bajo los productos de estilo de vida de Tesla, que incluyen artículos como el decantador Tesla de $ 150, el cargador de escritorio de $ 45 inspirado en un Tesla Supercharger, la taza S3XY de $ 35 y varios modelos de vehículos fundidos a presión, incluido el Tesla Semi, que también ha impulsado el inicio de la producción hasta 2022.

