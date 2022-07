Tesla abrirá cargadores a vehículos de otras marcas en EE. UU. a finales de año

Automotriz de Elon Musk abrirá cargadores a vehículos de otras marcas en EE. UU. a finales de año

Tesla planea abrir su red Supercharger a vehículos eléctricos que no sean de Tesla en los EE. UU. a fines de 2022, según un memorando de la Casa Blanca.

La compañía ha estado permitiendo que los vehículos eléctricos que no son de Tesla usen sus enchufes Supercharger en varias ciudades de Europa como parte de un programa piloto limitado, pero no ha dicho cuándo las estaciones de carga de EE. UU. estarán disponibles para los propietarios de vehículos eléctricos que no sean de Tesla.

Una "hoja informativa" publicada por la Casa Blanca el 28 de junio y notada por InsideEVs indica que los propietarios de vehículos eléctricos pueden usar Superchargers tan pronto como a fines de este año.

Red de cargadores de la automotriz de Elon Musk en Estados Unidos.

“Más adelante este año, Tesla comenzará la producción de nuevos equipos Supercharger que permitirán a los conductores de vehículos eléctricos que no sean Tesla en América del Norte utilizar Superchargers Tesla”, afirma la Casa Blanca.

Tesla no respondió a un correo electrónico en busca de confirmación de estos planes (Elon Musk disolvió la oficina de relaciones públicas de la empresa en 2019). No está claro si la Casa Blanca recogió deliberadamente el anuncio de Tesla sobre este proyecto.

Musk ha sido extremadamente hostil con el presidente Joe Biden, y Biden se ha esforzado por evitar mencionar a Tesla mientras promociona los planes de electrificación de la industria automotriz.

La red Supercharger de Tesla a menudo se presenta como el mejor ejemplo posible de una red de carga EV:

Rápido, fiable y abundante. Pero durante años, la red de Tesla ha sido exclusiva para los propietarios de Tesla, lo que significa que alguien que conduzca un vehículo Volkswagen, Ford o Chevy enchufable no podría usarla.

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha hablado durante años sobre la apertura de sus Superchargers a los vehículos eléctricos de otras compañías.

Y el año pasado, la compañía comenzó a hacer precisamente eso, comenzando en Noruega y eventualmente expandiéndose a Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Si la versión estadounidense del programa piloto funciona igual que en Europa, los propietarios de EV que no sean de Tesla deberán descargar la versión más reciente de la aplicación para teléfonos inteligentes de Tesla para poder acceder a las estaciones.

Se les pedirá que seleccionen "Cargar su vehículo que no sea Tesla" para encontrar el sitio Supercharger participante más cercano. Los propietarios de Tesla aún pueden usar las estaciones con normalidad.

Y la compañía ha dicho que monitorearía de cerca cada sitio en busca de congestión y otras preocupaciones.

Vehículos de otras marcas necesitarán un adaptador para cargadores de Tesla

Tesla usa un conector patentado en América del Norte, por lo que los vehículos que no son de Tesla aquí necesitarán un adaptador para acceder a los Superchargers de la compañía, de los cuales hay más de 6,798 enchufes en los EE. UU., según el Departamento de Energía. (La compañía dice que tiene 35,000 enchufes Supercharger en todo el mundo).

Hay aproximadamente 41,000 estaciones de carga públicas, incluidos Superchargers, en los Estados Unidos, con más de 100,000 puntos de venta.

La administración de Biden ha dicho que gastará $5 mil millones para aumentar ese número a 500,000 cargadores para 2030.

De acuerdo con los nuevos estándares establecidos por la Casa Blanca, el dinero federal solo estará disponible para instalar puertos de carga que puedan ser utilizados por la mayor cantidad posible de propietarios de vehículos.

