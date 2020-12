Tesla abre la nueva estación Supercharger más grande del mundo

Tesla ha abierto ahora la estación Supercharger más grande del mundo con la friolera de 72 puestos de carga solo un mes después de batir su propio número récord de puestos en una estación de carga.

A diferencia de la mayoría de los fabricantes de automóviles que producen vehículos eléctricos, Tesla no depende de redes de carga de terceros.

Al principio, Tesla decidió invertir en sus propias redes de carga para optimizar su experiencia de propiedad.

el fabricante de automóviles construyó la red Supercharger para permitir la conducción a larga distancia y la carga rápida en la ciudad, y la red Destination para una carga más lenta en lugares como hoteles y restaurantes.

La red Supercharger puede cargar vehículos eléctricos a una tasa de carga de hasta 250 kW con la última tecnología Supercharger V3, aunque la mayoría de las estaciones están equipadas con sistemas capaces de cargar hasta 120 kW.

Una de las mayores ventajas de la red Supercharger es que se basa en la conveniencia con un sistema de enchufar y cargar que permite a los conductores simplemente enchufar su automóvil y comenzar a cargar. El sistema de facturación se gestiona de forma automática.

Además, Tesla tiende a instalar una mayor cantidad de puestos de carga por estación de carga en la red Supercharger que sus competidores.

A diferencia de las redes de terceros, Tesla no depende de su red de carga como fuente de ingresos. En cambio, apunta a que la red Supercharger agregue valor a la experiencia de propiedad de Tesla.

Significa que mientras otras redes de carga intentan optimizar el uso de sus estaciones de carga para que cada puesto se use tanto como sea posible, a la compañía Tesla no le importa que los puestos no se utilicen la mayor parte del tiempo si eso significa que los propietarios tienen una mejor oportunidad de siempre tienes un lugar para cargar.

Esto da como resultado que Tesla construya algunas estaciones con un mayor número de puestos que otras redes que rara vez construyen estaciones con más de ocho cargadores.

En noviembre, Tesla desplegó la estación Supercharger más grande del mundo: una estación de carga de 56 puestos en Firebaugh, California.

Ahora, solo un mes después, Tesla está batiendo ese récord por un amplio margen con una nueva estación Supercharger de 72 puestos en Shanghai.

El fabricante de automóviles anunció la nueva estación de carga en su cuenta china de Weibo:

La nueva estación de carga está ubicada en el Centro Internacional Jing'an en el centro de la megaciudad china.

Un propietario local de Tesla que se hace llamar "Jay en Shanghai" en Twitter compartió algunas fotos de la nueva estación de carga:

Curiosamente, si bien es la nueva estación Supercharger más grande de Tesla en el mundo por número de puestos, en realidad no es la estación Supercharger más poderosa en general.

Tesla enumera la capacidad de potencia de los puestos en 120 kW, mientras que el Supercharger más grande anterior en California está equipado con la última tecnología Supercharger V3 de 250 kW de Tesla.