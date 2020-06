Tesla Model S Long Range Plus es el coche con más autonomía del mundo

El nuevo Tesla Model S Long Range Plus ha llegado a ser el primer vehículo eléctrico con la capacidad de recorrer más de 400 millas de acuerdo a la calificación EPA. De forma concreta, este último modelo es capaz de recorrer 402 millas con una sola carga, lo que equivale a 647 kilómetros de distancia.

Para conseguirlo, Tesla no ha hecho ninguna modificación en la capacidad de la batería. En vez de eso, la firma ha optimizado otros aspectos del automóvil para conseguir que este sea más eficiente y, por consiguiente, ampliar su calificación EPA.

Modificaciones que hizo Tesla

Menor peso: la empresa ha optimizado el peso de varios componentes aprovechando lo aprendido con el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y. Uno de los cambios citados por la firma tiene relación con la batería y la unidad de potencia, que usan materiales más ligeros.

Llantas Tempest Aero y neumáticos mejorados: El Tesla Model S Long Range Plus cuenta con las nuevas llantas Tempest Aero, las cuales son mas eficientes aerodinámicamente. La firma también incorpora de serie un nuevo set de neumáticos que disminuye el reforzamiento y, por consiguiente, mejora la autonomía del coche.

Mejoras en el sistema de frenado regenerativo: El sistema de frenado regenerativo, que regresa energía a la batería cuando se disminuye la velocidad del automóvil, ahora también funciona a velocidades más bajas. De esta manera, el Tesla Model S Long Range Plus puede extraer varios electrones adicionales incluso a baja velocidad.

Una unidad de potencia más eficiente: La empresa ha llevado a cabo varias modificaciones en las bombas de aceite y la caja de cambios para conseguir un funcionamiento más óptimo.

La producción del Tesla Model S Long Range Plus empezó en la factoría de Fremont (California) a inicios de año. Todos los automóviles que pertenecen a esta serie -incluso los vendidos durante los primeros meses del año- incluyen los cambios citados anteriormente, por lo que pueden brindar hasta 402 millas de autonomía. No obstante, no ha sido hasta ahora cunado la EPA ha certificado de manera oficial mencionada capacidad, de ahí que el fabricante no haya podido comunicar la citada cifra hasta ahora.