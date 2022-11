Tesla: Agencia estadounidense aclara el retiro del Cyberquad para niños

Automotriz de Elon Musk: Agencia estadounidense aclara el retiro del Cyberquad para niños

Luego de un retiro total del Tesla Cyberquad para niños, la Comisión de Productos de Seguridad del Consumidor de EE. UU. (CSPC) finalmente ha arrojado más detalles sobre el razonamiento. El producto se retiró por completo el mes pasado, y la agencia exigió a los consumidores que devolvieran el Cyberquad para niños para obtener un reembolso completo, citando la falta de un plan de acción para vehículos todo terreno (ATV).

El mes pasado, el CSPC retiró el Tesla Cyberquad para niños porque “no cumple con los requisitos de las normas federales de seguridad obligatorias para vehículos todo terreno para jóvenes, incluida la suspensión mecánica y la presión máxima de los neumáticos”.

El Cyberquad para niños fue retirado por estos motivos.

La agencia también tenía otras reservas. Según la CSPC, el fabricante del Cyberquad para niños, Radio Flyer, no presentó un plan de acción aprobado para el producto. El CSPC describe un plan de acción de ATV en su sitio web:

“Plan de acción de ATV significa un plan escrito o carta de compromiso que describe las acciones que el fabricante o distribuidor acepta tomar para promover la seguridad de los ATV, incluida la capacitación de los conductores, la difusión de información de seguridad, las recomendaciones de edad, otras políticas que rigen la comercialización y venta de los ATV, la monitoreo de tales ventas y otras medidas relacionadas con la seguridad…”

El retiro también se inició solo un día después de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk.

Teslarati se acercó al CSPC para aclarar por qué se permitió la venta de Cyberquad para niños si Radio Flyer nunca presentó un plan de acción. La agencia dijo que, al descubrir que el producto no tenía un plan de seguridad aprobado, “negoció una acción correctiva con la empresa de retiro”.

Detallan retiro del Tesla Cyberquad para niños

Algunos podrían preguntarse por qué no se requiere que estos productos hayan presentado planes de acción establecidos antes de la venta o el envío. El CSPC dijo que la responsabilidad de presentar un plan antes de que se venda un producto es responsabilidad de la empresa o individuo que fabrica el producto. “Las empresas y los individuos tienen la responsabilidad de cumplir con todas las leyes federales aplicables. Radio Flyer vendió estos productos a los consumidores sin el plan de acción requerido y, por lo tanto, la CPSC solicitó que Tesla retirara los productos”, dijo un vocero de la agencia.

El retiro del Cyberquad for Kids se inició después de que un hombre de 36 años resultó herido después de conducir el vehículo todo terreno para una sola persona diseñado para niños. El hombre de 36 años se lastimó el hombro cuando el Cyberquad para niños se volcó cuando acompañaban a un niño en el vehículo. Probablemente se envió una queja a la CSPC, lo que llevó a la agencia a buscar un plan de acción. Cuando el CSPC vio que el Cyberquad para niños no tenía un plan de acción presentado explícitamente por Radio Flyer, se requirió el retiro ya que es ilegal no tener un plan de acción implementado.

