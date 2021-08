Se anunció una nueva modificación a los términos y condiciones de WhatsApp para intentar reparar la afectación a su reputación que permitió el crecimiento de rivales como lo es Telegram o Signal y esta vez serán en beneficio a sus más de 2 billones de usuarios activos.

En esta nueva actualización, los usuarios podrán decidir si aceptar o no los términos y condiciones sin miedo a que su cuenta sea limitada, como pasó en enero de este año.

En diciembre del 2020, la app de mensajería instantánea obligó a aceptar sus términos de servicio, acción que generó desconfianza y fue entonces que se optaron por opciones alternativas a esta aplicación para seguir chateando con los contactos registrados o no en los celulares.

¿Qué cambió en los nuevos términos y condiciones de WhatsApp?

Los usuarios podrán elegir si aceptan o no las modificaciones

Pese a que no será obligatorio aceptar los cambios, el único inconveniente es que los usuarios que elijan no tener los cambios, no podrán platicar con empresas que utilicen proveedores en la nube para gestionar las conversaciones; no importará si esta gestión se lleva a cabo en Facebook o con terceros.

De momento se desconoce cuándo llegará la nueva política de la aplicación pero promete ser menos agresiva que la anterior y buscarán resolver los conflictos causados con las modificaciones previas.

Algunas fuentes indicaron a La Verdad Noticias que WhatsApp perdió 25 millones de usuarios con la desconfianza que generó la obligación a aceptar los cambios.

Tipos de WhatsApp

La app tiene diferentes versiones

Existen al menos cinco moods de la famosa app de mensajería instantánea que mencionaremos a continuación:

GBWhatsApp

WhatsApp Plus

YoWhatsApp

Fouad WhatsApp

OGWhatsApp

No todos se pueden descargar para Android o iOS, pues podrían dañar al dispositivo; los expertos indican que la versión original es la mejor y la más segura.

Las versiones diferentes se hicieron más notorias con los términos y condiciones de WhatsApp de uso en 2021, y que la empresa intenta revertir con próximos cambios.

