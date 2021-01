Telegram revela la ubicación exacta de los usuarios a través de la triangulación

Telegram es la plataforma de mensajería elegida por millones de personas en todo el mundo. Una gran parte de su atractivo han sido las características de privacidad que ofrece, pero ¿es realmente tan seguro como piensan los usuarios? Un nuevo informe analiza cómo se puede explotar la función Personas cercanas del servicio para revelar la ubicación de otros usuarios sin mucha dificultad.

La nueva función "Personas cercanas" de Telegram muestra una lista de otros usuarios cercanos y su localización aproximada a ti, lo que permite crear chats grupales según la ubicación geográfica. La función está desactivada de forma predeterminada y el usuario debe habilitarla manualmente, pero es una adición idiosincrásica para una aplicación que se comercializa a sí misma como un servicio privado de mensajería cifrada de extremo a extremo y, según el investigador de seguridad Ahmed Hassan, es un riesgo de seguridad importante.

El peligro de usar la función de Telegram

Los usuarios pueden falsificar su ubicación geográfica en Telegram, lo que los expone a posibles estafas. “Muchos estafadores falsifican su ubicación e intentan vender inversiones falsas en bitcoins, herramientas de piratería, SSN que se utilizan para el fraude por desempleo, etc. La cantidad de actividades ilegales que vi allí hace que Silkroad parezca que lo dirigen aficionados ”, explicó Hassan en una publicación reciente de su blog.

Usar una señal GPS falsa para recopilar datos de distancia.

Peor aún, Hassan identificó una falla en la función Personas cercanas que podría permitir a los delincuentes triangular la ubicación exacta de otros usuarios de la aplicación mediante el uso de dos cuentas con direcciones falsas.

Triangulación de ubicación

Esto abre a los usuarios a ataques, acoso o algo peor, y Telegram, como anunció, no tiene planes de solucionar el problema. Hassan informó la vulnerabilidad a Telegram, pero la compañía dice que no se corregirá. De hecho, Telegram le dijo a Hassan que descubrir la ubicación específica de un usuario es un resultado "esperado" de la función Personas cercanas en ciertos casos. La respuesta se siente fuera de lugar para una aplicación de mensajería encriptada que vende por sí misma sus características de privacidad. Incluso agregar una advertencia más detallada de que otros usuarios podrían encontrar su ubicación precisa sería útil, pero tampoco parece que eso suceda.

Para ser justos, Telegram es generalmente más seguro que otras aplicaciones de chat, y dado que Personas cercanas está desactivada de forma predeterminada, esto puede no parecer un problema serio. Sin embargo, los usuarios podrían activar la función sin darse cuenta, pensando que simplemente están transmitiendo su proximidad general a otra persona, y no su ubicación exacta. Si valora su privacidad, no use la función Personas cercanas de Telegram.