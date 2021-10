Telegram gana 70 millones de usuarios tras caída de Facebook y WhatsApp

La aplicación de mensajería Telegram obtuvo un récord de 70 millones de nuevos usuarios el lunes, ya que Facebook experimentó una interrupción de casi seis horas en todos sus servicios, anunció su CEO, Pavel Durov. La aplicación de mensajería cifrada Signal también informó haber ganado "millones" de nuevos usuarios el mismo día. Ambas aplicaciones compiten principalmente con WhatsApp de Facebook, aunque la interrupción también derribó Facebook Messenger y dejó a los usuarios sin poder enviar mensajes en Instagram.

70 millones de nuevos usuarios es un aumento de más del 10 por ciento en comparación con los 500 millones de usuarios activos mensuales que tenía Telegram en enero de este año, la última vez que informó un aumento similar en las nuevas suscripciones. Casualmente, este último aumento de usuarios también se vio favorecido por problemas en Facebook. En enero, WhatsApp manejó mal la introducción de una nueva política de privacidad, lo que generó preocupaciones de que estaría compartiendo datos privados de los usuarios con la empresa matriz Facebook.

Aplicaciones de mensajería se beneficiaron de la caída de Facebook y WhatsApp.

Aunque Durov afirmó que Telegram "continuó funcionando sin problemas" frente a su "crecimiento sin precedentes", admitió que "algunos usuarios en las Américas pueden haber experimentado una velocidad más lenta de lo habitual ya que millones de usuarios de estos continentes se apresuraron a registrarse en Telegram. al mismo tiempo." Los usuarios de Signal también tenían problemas en los que no podían ver todos sus contactos.

Telegram da la bienvenida a millones de usuarios

"Para los nuevos usuarios, me gustaría decirles esto: bienvenidos a Telegram, la plataforma de mensajería independiente más grande", escribió Durov. "No te fallaremos cuando otros lo hagan". Telegram ha cortejado durante mucho tiempo a los 2 mil millones de usuarios de WhatsApp y, a principios de este año, agregó la capacidad de importar los historiales de chat de WhatsApp en un movimiento diseñado para ayudar a los usuarios a cambiar del servicio de mensajería propiedad de Facebook. En el transcurso de este año, también se agregó otra función centrada en videollamadas y transmisión en vivo, aunque todavía no ofrece cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, a diferencia de Signal y WhatsApp.

"La caída de Whatsapp, propiedad de Facebook, es un recordatorio de que tú y tus amigos probablemente deberían usar una alternativa más privada y sin fines de lucro como @Signalapp de todos modos", escribió el informante Edward Snowden. Snowden ha sido durante mucho tiempo un defensor de Signal y dijo en 2015 que lo usaba todos los días, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Telegram como que ciberdelincuentes de la dark web se mudaron a la plataforma según estudio.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.