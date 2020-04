Telegram añadirá videollamadas en grupo para competir con Zoom y WhatsApp

Telegram obtiene un nuevo logro este viernes en cuanto a su crecimiento, debido a que la plataforma de mensajería instantánea ha llegado a los 400 millones de usuarios activos mensuales. Así lo da a conocer el CEO de la compañía, Pavel Durov, en un artículo que anuncia otros datos interesantes sobre que es uno de los servicios del momento.

Como en estos tiempos de la pandemia por el coronavirus, Durov afirma que Telegram está ganando al menos un millón y medio de usuarios por día, lo cual ha ocasionado que la aplicación se coloque como la más descargada en la categoría de redes sociales en más de 20 países alrededor del mundo.

Telegram agregara videollamadas en grupo para competir con Zoom y WhatsApp

"Cuando comenzamos Telegram hace 7 años, asumimos que las personas siempre elegirán la libertad y la calidad sobre las restricciones y la mediocridad. A medida que se reduce la brecha de popularidad entre Telegram y sus competidores más antiguos, encontramos cada vez más validez esa suposición original", aseguró el CEO.

Telegram no se quiere quedar atrás ante los rivales

En este contexto, y a lado de otras funciones que llegan a la plataforma, como una mejora en el menú de compartir en Android o nuevos packs de stickers, Telegram da a conocer que está trabajando en una nueva herramienta para poder hacer videollamadas en grupo por medio de la app. En la actualidad, las llamadas en video no están entre las opciones de la red social, y el reciente crecimiento de Zoom -acompañado de sus problemas de privacidad- ha demostrado, de acuerdo a Durov, la necesidad de una aplicación que brinde este servicio de forma segura.

A pesar de que los 400 millones de usuarios sean un relevante número y el medio millón se encuentre cada vez más próximo, la realidad es que Telegram todavía está lejos de WhatsApp, líder en suelo occidental. El servicio de mensajería propiedad de Mark Zuckerberg posee más de 2 mil millones de usuarios, lo cual supera por mucho a la extensa mayoría de opciones.

Ante esto, Telegram no se detiene para enfrentar a los más grandes, aunque la integración de las videollamadas todavía no tiene fecha de lanzamiento, no cabe duda que será un gran apoyo al momento de añadir nuevos usuarios y fidelizar a los existentes.