Telegram agrega chats de voz grupales y prepara su monetización en 2021

Telegram está recibiendo una actualización más antes de finales de 2020, una vez más trayendo nuevas funciones a la plataforma. A lo largo del año, la compañía ha desarrollado un puñado de características nuevas importantes, que incluyen soporte para videollamadas, herramientas de edición de video, soporte para archivos más grandes y más; esta vez, lo más destacado de la actualización son los chats de voz.

Los chats de voz son algo similares a cómo funcionan los canales de voz en Discord: en cualquier grupo de Telegram, los administradores ahora tienen la opción de habilitar el chat de voz, y cualquier usuario del grupo puede entrar y salir del chat de voz cuando lo desee. Puede mantener los chats de voz mientras navega por la aplicación o, en Android, mientras usa otras aplicaciones, gracias a un widget flotante. La función también está disponible en el escritorio, y allí, la función también admite atajos de teclado de pulsar para hablar, por lo que puede hablar cuando lo desee sin cambiar de ventana.

También se han realizado mejoras en la edición de medios, y los usuarios de Android ahora pueden editar una foto después de que se haya enviado para agregar pegatinas o dibujar en ella, mientras que los usuarios de iOS pueden editar las fotos recibidas y enviarlas de vuelta. Anteriormente, cada función era exclusiva de la otra plataforma, pero ahora ambas deberían estar en paridad de funciones.

Los usuarios de Android específicamente están obteniendo un par de mejoras, como nuevas animaciones para acciones en la aplicación y una nueva capacidad para usar tarjetas SD como ruta de almacenamiento predeterminada para liberar espacio de almacenamiento interno. Mientras tanto, los usuarios de iOS ahora pueden hacer que Siri lea los mensajes entrantes habilitando Anunciar mensajes para Telegram en la configuración de notificaciones del sistema.

Chat de voz en Telegram

Como de costumbre, la actualización trae algunos emoji animados nuevos que aparecerán cuando envíe mensajes solo con el emoji en cuestión.

Finalmente, Telegram presenta la plataforma Bug and Suggestion, donde los usuarios pueden solicitar funciones e informar errores en la aplicación. Se pueden comentar o dar me gusta a los informes, lo que permite a los usuarios mostrar su apoyo o agregar comentarios a una solicitud específica.

Publicidad en Telegram

En una nota separada, Pavel Durov, cofundador de Telegram, anunció en su canal personal de Telegram que la aplicación comenzará su estrategia de monetización a partir de 2021. Fiel a los valores de Telegram, la compañía no se venderá y los anuncios no se infiltrarán. chats personales. Al establecer las pautas sobre cómo se llevará a cabo la monetización, Durov dijo que las funciones existentes permanecerán gratuitas para siempre, pero se pueden agregar ciertas funciones premium para usuarios avanzados o empresas que las requieran.

Además, Telegram presentará la plataforma publicitaria para canales. Estos canales públicos a menudo ya publican anuncios, pero lo hacen de formas intrusivas que se disfrazan como mensajes regulares, y la Plataforma de anuncios intentará abordar eso, al tiempo que respeta la privacidad del usuario y permite que Telegram cubra sus costos. Finalmente, Durov dice que monetizar Telegram también debería beneficiar a la comunidad, como los creadores de calcomanías obteniendo una parte de los ingresos si Telegram presenta calcomanías premium pagadas.

Hasta ahora, Telegram se había estado ejecutando con una donación / inversión de Durov, que ha sido la única fuente de ingresos para la plataforma desde su lanzamiento en 2013. Las preguntas frecuentes de la aplicación han declarado durante mucho tiempo que, cuando eso ya no fuera suficiente, la monetización acceder a funciones no esenciales de la aplicación sin que el beneficio sea un objetivo final del servicio. Sin embargo, las preguntas frecuentes también dicen "no" severamente a los anuncios, lo que está cambiando en cierta medida en función de los mensajes de Durov.