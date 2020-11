Teléfonos Android 'viejitos' perderán acceso a sitios web seguros en 2021

Si tienes un teléfono inteligente Android algo “viejito”, quizás quieras renovar tu equipo antes de septiembre de 2021, cuando todos los equipos anteriores a la versión Nougat dejarán de ser compatibles con la mayoría de las páginas web seguras.

Si eres un internauta asiduo y utilizas tu Android para muchas tareas que requieren sitios seguros (como transacciones bancarias o compras en línea), debes saber que los teléfonos anteriores a la versión 7.1.1 ya no confiarán en el certificado raíz de la organización de certificación Let’s Encrypt.

El objetivo de Let’s Encrypt es permitir la configuración de un servidor HTTP y que esta obtenga automáticamente un certificado confiado por el navegador en tu teléfono, ejecutando un agente de administración de certificados en un servidor web.

La organización detendrá la firma cruzada predeterminada para el certificado que habilita esta funcionalidad el 11 de enero de 2021 y abandonará la asociación de firma cruzada por completo el 1 de septiembre de ese año.

Las versiones anteriores a Android 7.0 dejaron de actualizarse en 2016, y no confiarán en el certificado que Let´s Encrypt utilizará desde el 11 de enero.

Una posible solución a este problema que podría evitarte el tener que cambiar tu antiguo Android es instalar el navegador Firefox en tu terminal, ya que Mozilla es socio de Let's Encrypt.

Es muy común que los desarrolladores abandonen la compatibilidad con sistemas operativos más antiguos. Sin embargo, esto podría ser un punto delicado dadas las políticas de actualización de Android.

Afectará a millones de teléfonos Android

Let's Encrypt señaló que alrededor del 33,8 por ciento de los usuarios de Android en Google Play ejecutan una versión anterior a la 7.1, y algunos proveedores de hardware cortaron el soporte antes de tiempo.

No era raro que los proveedores de Android ofrecieran relativamente pocas actualizaciones en años anteriores, y algunos dispositivos (por lo general, teléfonos económicos) incluso se quedarían bloqueados con su sistema operativo de envío.

Es posible que hayas comprado un teléfono en 2016 o incluso en 2017 que podría perder abruptamente el acceso a algunos sitios web, al menos sin soluciones alternativas.

Samsung y otros fabricantes de Android se comprometen a tres años de actualizaciones del sistema operativo, sin embargo, eso no cambiará la realidad para muchas personas con hardware antiguo, y es posible que haya pocos recursos si no puedes o no quieres usar Firefox.

Aunque muchos otros sitios seguirán funcionando, el soporte inconsistente podría ser una molestia al menos y un gran obstáculo en el peor de los casos para un número significativo de usuarios Android.