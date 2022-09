Telcel: Así puedes desactivar o remover el buzón de voz en tu teléfono

Compañía celular mexicana: Así puedes desactivar o remover el buzón de voz en tu teléfono

A pesar de ser una función que puede llegar a ser útil la realidad es que a la mayoría de los usuarios no les gusta el servicio de buzón de voz de Telcel. Ya sea porque aún revisándolo la notificación de que hay uno disponible no se quita o porque es un servicio que simplemente no es usado por el propietario del teléfono.

Funciones como esta vienen instaladas en los dispositivos inteligentes con la intención de facilitar el uso a los consumidores o aprovechar el sistema operativo al máximo. Algunos de estas instaladas por la empresa mexicana no pueden ser desactivas o retiradas, pero otras sí como es el caso del buzón de voz.

Si no utilizas el servicio de buzón de voz de la empresa de comunicaciones móviles te mostraremos a continuación los pasos para desactivarlo o retirarlo gratuitamente y sin necesidad de instalar aplicaciones desarrolladas por terceros.

¿Cómo quitar el servicio de buzón de voz de Telcel?

Los pasos para desactivar o remover definitivamente el servicio de buzón de voz de Telcel de tu teléfono son sencillos y necesitarás de una computadora por comodidad aunque también puedes realizar el proceso desde el navegador web de tu dispositivo o desde la app para iOS y Android.

El sitio oficial de la compañía te permitirá realizar el proceso.

Accede a la página web de 'Mi Telcel'

Inicia sesión con tu número de 10 digitos y una contraseña

Ingresa a la sección de 'Servicios'

Escoge 'Seleccionar buzón inteligente'

Acepta los términos y condiciones

Elige la opción 'desactivar buzón'

Te puede interesar: Recorta Telcel duración de recargas

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Telcel. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.