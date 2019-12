Tecnología que aún no se explota por completo, aquí las tendencias

Es increíble que tecnología que hace a penas 10 años la tecnología tenía un rumbo muy distinto a lo que vemos actualmente, y que lo que ahora e lo más común, en ese entonces eran sólo ideas que pocos entendían y algunas hasta parecían sacadas de ciencia ficción,

Blockchain

Hace 10 años, Nokia lideraba la venta de teléfonos celulares con Symbian, mientras que Youtube tenía apenas unos años de existir, y la informática en nube no parecía que pudiera estar siquiera cerca.

En nuestros días, hay aproximadamente 4 mil millones de celulares a nivel mundial, el streaming se ha vuelto algo indispensable, al grado que podemos tener más de una suscripción para estos servicios. mientras que el servicio de nube es utilizado en oficinas, escuelas y hogares, y prácticamente cualquier persona que tenga una cuenta con Google o Microsoft.

Las nuevas tecnologías irán integrándose poco a poco

Estos ejemplos demuestran cómo en 10 años, tecnologías que veíamos muy lejanas se han ido adaptando a nuestras vidas, lo que muy probablemente sucederá con las tecnologías que hoy son nuevas, como los son las siguientes tendencias tecnológicas.

La realidad aumentada y virtual han crecido e incorporado constantemente, aproximadamente un 27% anual, Sin embargo la aceptación no ha sido la misma como lo fue con los celulares inteligentes, principalmente debido a el tema de la privacidad y todo lo que eso implica.

Chatbots

Otra tecnología que ha sufrido para integrarse en la vida cotidiana ha sido el Blockchain y por ende las criptomonedas, en el caso específico de las Bitcoins, han disparado su valor de forma inusitada, lo cual dio lugar a muchos millonarios de criptomoneda, que no lo son de dinero real, por la complicación que lleva el cobrar los valores virtuales.

Mientras que el Blockchain podría sustituir a las personas que validan la información de los documentos, en bancos, oficinas gubernamentales e incluso a los abogados, sin embargo no ha sido aceptado socialmente, muy a pesar de que IBM y Oracle intentaron implementarlo sin éxito, ya que existe tecnología actual que ofrece un resultado similar con un costo mucho más bajo.

Realidad aumentada

Los chatbots pueden ser una gran idea tecnológica, ya que las empresas pueden prescindir de tener muchos empleados, y atender a todos sus clientes, y ahí es donde LivePerson Inc. y otros desarrolladores vieron la posibilidad de un buen negocio, sin embargo estos bots no se han desarrollado lo suficiente para poder hacerse cargo de los problemas de los clientes, quienes no terminan de aceptar este tipo de ayuda, y es considerado más una molestia, para poder contactar a una persona que pueda darles una respuesta.

