Tecnología de reconocimiento facial, nueva herramienta policial contra el crimen

Las corporaciones policiales en el vecino país del norte desde el 2019 iniciaron con las pruebas de reconocimiento facial por medio de una app, la cual se denomina Clearview, la cual está conectada remotamente con una base de datos que contiene más de 3 mil millones de imágenes, las cuales se han tomado de diversas redes sociales, como lo son Facebook, Instagram y YouTube.

Reconocimiento facial identifica a cualquier persona inmediatamente

Google ha intentado mantenerse al margen de este tipo de servicios, ya que recopilar las imágenes de redes sociales, implica el dilema moral de ignorar la privacidad de los usuarios, y sin duda alguna, las leyes estadounidenses son bastante estrictas en ese contexto.

Por su parte, Clearview no ha tenido ningún inconveniente en ir recopilando las imágenes, eso sí, sin hacer muchas olas, y en un proceso que no es del todo transparente, para además vender esta base de datos a los cuerpos policiales, que hasta donde se sabe son sus principales clientes, aunque por la laxa ética que esta actividad conlleva, no sería sorprendente que las imágenes recopiladas terminen en otras manos.

seguridad ¿A qué costo?

Algunas fuentes periodísticas que han investigado esta adquisición, han revelado que entre los cuerpos de seguridad que han incorporado la app Clearview a sus herramientas, se encuentra el FBI (Buró Federal de Investigación), la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) y varios cuerpos policiales locales.

La app Clearview permite utilizar la imagen de alguna persona para hacer la búsqueda en la base de datos y arrojar las imágenes que haya publicado en algún momento, así como las páginas web donde estén alojadas dichas imágenes, lo que permite obtener información adicional de la persona, como lo son la ocupación, lugar de residencia e incluso contactos.

La app encuentra las imágenes públicas del sujeto

El debate que sigue en la mesa es a causa de la violación de la privacidad, incluso en varias ciudades norteamericanas está prohibido el uso de la app Clearview por parte de la policía y el gobierno local.

