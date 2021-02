Tecnología cuántica será aplicada en el tratamiento del cáncer

La Verdad Noticias, tiene una prometedora información respecto a la tecnología y los avances médicos en cuestión del cáncer. Y es que Crown Bioscience (CrownBio), JSR Life Sciences y Cambridge Quantum Computing (CQC) anunciaron un acuerdo de asociación para explorar la aplicación de la tecnología cuántica.

El objetivo de este trabajo en conjunto debe para impulsar la identificación del descubrimiento de biomarcadores multigénicos para el descubrimiento de fármacos oncológicos.

La asociación combinará la experiencia en el dominio de CrownBio y los amplios conjuntos de datos generados a partir de 15 años de investigación preclínica y traslacional y las capacidades avanzadas de CQC en algoritmos cuánticos, aprendizaje de máquina cuántica y computación cuántica.

Utilizando algoritmos de máquina cuántica y el marco de desarrollo de software de CQC para su ejecución en computadoras NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum).

El enfoque inicial se centrará en obtener información del análisis de datos genéticos para identificar biomarcadores de tratamiento del cáncer e impulsar la próxima generación de bioinformática.

La computadora cuántica será un aliado para el tratamiento contra el cáncer.

Computadora cuántica servirá para avanzar sobre desafíos médicos

El objetivo es identificar una estrategia para implementar una aplicación de computación cuántica temprana que, en última instancia, abordará y explorará soluciones a grandes desafíos en las ciencias de la vida.

Armin Spura, director ejecutivo de CrownBio, comentó: "El acuerdo continúa el compromiso de CrownBio con la innovación y la aplicación de tecnología para acelerar y reducir el riesgo de desarrollo de fármacos, lo que lleva a candidatos a fármacos más fuertes y una transición más rápida de las fases preclínicas a la clínica".

llyas Khan, CEO de CQC dijo: “CQC se fundó para desarrollar tecnologías que pudieran ayudar a abordar algunos de los desafíos sociales más urgentes, particularmente en áreas como la biología humana.

Por lo que dijo estar entusiasmado de iniciar nuestra última asociación con CrownBio para determinar cómo los métodos de aprendizaje automático cuántico de vanguardia se pueden aplicar a casos de uso críticos”.

Cambridge Quantum Computing

Fundada en 2014 y respaldada por algunas de las empresas de computación cuántica líderes en el mundo, CQC es un líder mundial en software cuántico y algoritmos cuánticos, lo que permite a los clientes aprovechar al máximo el hardware de computación cuántica en rápida evolución.

CQC tiene oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos y Japón con un equipo de más de 130 profesionales.

Acerca de Crown Bioscience

Crown Bioscience, una empresa de JSR Life Sciences, es una empresa global de servicios de descubrimiento y desarrollo de fármacos que proporciona plataformas traslacionales para avanzar en la investigación de enfermedades metabólicas, inflamatorias y oncológicas.

Con una amplia cartera de modelos relevantes y herramientas predictivas, Crown Bioscience permite a los clientes ofrecer candidatos clínicos superiores.

Acerca de JSR Life Sciences

JSR Life Sciences, LLC está comprometida con el avance de la salud humana en todo el mundo como socio estratégico de las empresas que descubren, desarrollan y entregan productos para tratar enfermedades y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Con sede en Sunnyvale, California, JSR Life Sciences opera una red de instalaciones de fabricación, laboratorios de I + D y oficinas de ventas.

La familia de empresas JSR Life Sciences incluye Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Medical & Biological Laboratories Co., LTD., Selexis SA y otras filiales en Europa y la región de Asia-Pacífico.

