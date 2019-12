Tecnología al servicio de la Policía: Bola Wrap, la polémica opción

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en Califronia, Estados Unidos, hizo del conocimiento público que ahora hará uso de un nuevo elemento que se integra a su arsenal no letal, y se trata del BolaWrap, un dispositivo que dispara un cable estilo bola fabricado con Kevlar cuya función es evitar que el sospechoso se mueva, ya que el cable se enredará en sus piernas o torso y se fijará por medio de dos pequeñas púas que se encunetran en los extremos del cable, y que podrá ser diosparado a una distancia de hasta 8 metros.

Detalle de Bola Wrap y sus componentes

A partir de enero, aproximadamente 200 elementos del Departamento de policía de los Ángeles iniciarán con las pruebas del Bola Wrap, con lo cual se busca sustituir al taser, arma no letal que emite descargas eléctricas, todo esto con la finalidad de evitar en lo posible el uso de la fuerza letal.

"Si utilizas un arma de este tipo, les da tiempo a los agentes para desplegar una opción secundaria. Inevitablemente inmovilizarás a alguien. Es una herramienta que ha tardado mucho en llegar", declaró Carlos Islas, el jefe de la policía de Bell en California.

Se teme que el uso de estas armas no letales provoque más abusos de poder por parte de los agentes de la ley

Se planea que estas armas no letales se usen sólo en en situaciones muy particulares, como personas con padecimientos mental que no puedan seguir las instrucciones de los oficiales. Del otro lado de la moneda están las constantes denuncias en contra de los agentes policiales por el uso innecesario de la fuerza bruta, letal o no contra personas desarmadas.

"Herramientas como estas crean la ilusión de que la aplicación policial será menos violenta. La realidad es que, como hemos visto con las armas de electrochoque y otras menos letales, se utilizarán para expandir la violencia policial. En lugar de dar más poder a la policía, deberíamos repensar cuál es el papel de la policía en nuestro país", Opina John Raphling, quien es el investigador principal de la organización que vigila los derechos humanos.

