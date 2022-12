¿Te robaron el celular? Respira hondo y aplica este hack

¿Alguna vez te han robado tu celular cuando menos te lo esperabas? En La Verdad Noticias sabemos que puede llegar a ser estresante y no solo por lo caro que puede ser dicho dispositivo.

Realmente, cuando te roban tu teléfono, también te pueden estar robando tu información personal, tus cuentas bancarias y tus fotografías, si el ladrón logra entrar a tu smartphone, podría hacer mal uso sobre lo antes mencionado.

Por fortuna, aquí te compartiremos mejor hack para evitar que te lo apaguen en caso de que realmente se trate de un robo y no solo de que olvidaste dónde se quedó.

Hack para evitar que apaguen tu celular

Indiscutiblemente, lo más ético que una persona puede hacer tras encontrarse un teléfono que no es suyo, es devolverlo, pero no todos en el mundo tienen buenas intenciones. Ante cualquier situación, lo mejor que podrás hacer es lo siguiente.

Si tu Smartphone tiene Android, existe una función a la que podrás acudir como medida de prevención para antes de que pases por este desafortunado momento.

Ve al menú de Configuración o Ajustes de tu teléfono, lo encuentras con la figura de un engrane.

Ve a la opción de Pantalla de bloqueo y después a Ajuste de bloqueo seguro.

A continuación deberás introducir un PIN de acceso, es importante que sea fácil de recordar para ti.

Finalmente activa la opción Bloquear con tecla lateral y Bloquear red y seguridad antes de cerrar la ventana.

Ahora solo deberás de comprobar que dicho proceso se realice bien, para ello, intentarás apagar tu teléfono, de manera inmediata, te aparecerá una alerta que te dirá “intentando apagar su celular” y únicamente se podrá apagar con el código de seguridad que generaste, así, tu ladrón no podrá apagarlo. Esta función puede variar ligeramente de celular a celular, así que no te desesperes si no la encuentras.

¿Cómo localizar mi celular?

Al haber realizado los pasos anteriores, la persona que te haya robado tu smartphone no podrá apagar tu dispositivo móvil, así que ahora solo tendrás que localizarlo, para ello debes de entrar desde tu ordenador a la página “Encontrar mi dispositivo” y ubicar tu celular.

Ahí mismo podrás elegir si quieres en ese momento bloquearlo o no, si logras rastrear tu celular podrás llegar a él, y si no, al menos podrás bloquearlo para que no accedan a tu información. ¿Conocías estos hacks?

