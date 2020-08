¿Te gustaría trabajar en Nintendo? Está reclutando diseñadores para juegos en 2D

Mirando hacia el futuro calendario de lanzamiento de Nintendo, hay pocos juegos que anticipar, y en este momento sabemos muy poco sobre cada uno. Las principales exclusivas de Switch en desarrollo en este momento incluyen Bayonetta 3, Metroid Prime 4 y, por supuesto, una secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Además de estos títulos, en las noticias de hoy hubo rumores de que la compañía remasterizará "la mayor parte del catálogo de 35 años de Super Mario" en Switch, más rumores sobre el relanzamiento de Metroid Prime Trilogy, y esta semana la compañía confirmó que Pikmin 3 Deluxe estaba en ruta a Switch. ¿Aún no es suficiente? Bueno, ¿qué tal algunos nuevos juegos de acción 2D?

Nintendo se ha posicionado en el mercado por sus cambiantes escenarios en los juegos

Nintendo busca diseñadores

El tweet anterior, cortesía de la cuenta japonesa de Nintendo, revela que la compañía está buscando diseñadores de niveles para desarrollar nuevos juegos de acción en 2D.

Como se señala en la descripción del trabajo, los solicitantes deberán poder crear "especificaciones para los objetos colocados en los campos de juego" en la oficina de Nintendo en Tokio, pero también se menciona la oficina de Kyoto. Notablemente, el tweet parece tener capturas de pantalla de Yoshi's Crafted World, Nuevos Super Mario Bros.U Deluxe y Super Mario Maker 2.

Si bien estos nuevos juegos de acción en 2D podrían basarse en una IP completamente nueva, esta publicación de trabajo ya tiene muchos fanáticos de Nintendo en las redes sociales que esperan un nuevo juego de Metroid de desplazamiento lateral. Y a principios de este año, junto con los rumores de Paper Mario Switch, se mencionó un título clásico de Game Boy Advance Metroid que podría regresar.

¿Para qué juegos de acción en 2D crees que Nintendo podría estar reclutando diseñadores de niveles?