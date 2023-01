¿Te bloquearon de WhatsApp? Así puedes ver su foto de perfil

Si alguna vez has querido ver si la persona que te bloqueó de WhatsApp ha cambiado de foto de perfil, pero no quieres recurrir a otros métodos, en La Verdad Noticias te traemos un sencillo truco que te sacará de apuros.

Y es que una de las principales dudas es, ¿quién me bloquea de WhatsApp puede ver mi foto de perfil?, por lo que debes saber no siempre es así, ya que cuando un usuario te bloquea no podrá ver tus estados, si estás en línea y menos tus actualizaciones.

Pero antes de pasar a los detalles cabe señalar que nunca se podrá ver el estado de WhatsApp personas que no se tengan agregadas entre sí. Además, recuerda que la aplicación no nos notifica en el caso de que seamos bloqueados, debido a sus políticas de privacidad, pero en caso de que te haya bloqueado, puedes aplicar este truco para ver su foto de perfil.

Truco para ver foto de perfil de quién te bloqueó de WhatsApp

Con este truco de WhatsApp podrás ver la foto de perfil de quien te bloqueó,

Una de las formas más sencillas de saber cuándo una persona te bloquea es que no te salga su perfil, última hora de conexión o que no le lleguen los mensajes que le envías, sin embargo, existe un truco para poder visualizar su foto de perfil, únicamente deberás seguir estos pasos:

Pídele a alguien de confianza que agregue al contacto.

En caso de ser posible, deberá ser agregado a un grupo en común.

Una vez dentro, podrás no solo chatear, sino visualizar si leyeron tu mensaje y hasta ver la foto de perfil actual.

Lo mano es que con este método no podrás ver su última hora de conexión.

En caso de que la persona se salga del grupo, ya no podrás ver su información ni podrán seguir chateando.

¿Cómo actualizar WhatsApp 2023?

La aplicación de Meta ofrece nuevas funciones dentro de su aplicación.

Cada año, la aplicación de Meta ofrece nuevas funciones dentro de su aplicación tanto en la versión móvil como en WhatsApp Web, por ello es importante actualizar WhatsApp con frecuencia. Para ello, únicamente debes dirigirte a la tienda de aplicación y dar clic en “actualizar”.

