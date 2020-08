TODOS los controladores de Xbox One funcionarán en la Serie X ¿Golpe a Sony?

Ayer, aprendimos lo que todos asumíamos: que los controles remotos DualShock 4 no eran compatibles con los juegos de PlayStation 5 de Sony, que estaban "diseñados para aprovechar el control remoto (nuevo) DualSense".

Esta semana, Microsoft entró con la noticia de que "sí, todo funcionará de generación en generación". Microsoft es bastante enfático con este mensaje, afirmando que "Xbox Series X es compatible con TODOS los controladores de Xbox One en TODOS los juegos". Eso incluye controles remotos oficiales de Xbox One, el Controlador Adaptativo Xbox, el Xbox Elite y el "diseñado para los controladores y auriculares Xbox One de terceros".

Aún mejor, Microsoft también afirma que el controlador Xbox Series X funcionará en "todas las consolas Xbox One, PC con Windows, Android e iOS y Project xCloud". Esta mañana, el editor confirmó que Razer, PowerA y 8BitDo estaban trabajando en controladores con licencia oficial para dispositivos móviles.

Eso es ... increíble? Junto con la iniciativa Game Pass y SmartDelivery, Microsoft está haciendo un gran trabajo al unir a las generaciones. Si bien esto podría cambiar en el futuro a medida que la compañía se enfoca en la Serie X, el punto de entrada a la nueva generación es tan indoloro como siempre.

Además, dado el costo progresivo de los controladores, esta es una noticia sorprendente en general. Puede abrir su caja Xbox Series X y saltar a la cooperativa Halo Infinite de pantalla dividida para cuatro jugadores sin gastar cientos en controles remotos.