System Shock 3 peligra, muchos de los desarrolladores ya no trabaja en la empresa

Muchos de los juegos que pueden considerarse como clásicos modernos están basados o inspirados en System Shock 3, y resulta difícil de comprender que una saga con tanto que ofrecer pueda no llegar a consolidarse, debido, en primer lugar, a que no hay distribuidor para el juego, lo que derivó en que el equipo de desarrollo se desarticulara, y gran parte de los desarrolladores saliera de las filas de Otherside Entertainment.

Uno ex integrante de los desarrolladores del juego con una cuenta anónima en RPGCodex ha hecho pública la situación por a que está pasando el desarrollo de System Shock 3, por ejemplo, uno de los primeros post habla de la falta de ingenieros para desarrollar el título, despés se hizo viral el hecho de que gran parte del equipo actualizó su status en LinkedIn; por su parte, Sam Luangkhot, quien fuera el encargado del equipo dentro del estudio, respaldó la veracidad de lo publicado.

La nueva entrega podría no llegar

Otro de los posts anónimos cuenta sobre la demora enel desarrollo de distintos elementos de System Shock 3, dando por resultado un juego que definitivamente no hubiera sido lo que los jugadores esperan, ya que tanto la historia como el mapa hubieran sido muy reducidos en comparación de lo que se podría creer.

“Si Starbreeze no hubiera entrado en crisis creo que hubiéramos entregado algo realmente interesante con algunas ideas frescas y gameplay innovador, pero un juego mucho más pequeño de lo que la gente esperaba e inevitablemente decepcionante para una secuela de una franquicia tan querida. Esas expectativas llevaron a mucha costosa experimentación. Éramos un equipo pequeño y sabíamos que no podíamos competir contra juegos del género actuales en términos de calidad de producción y alcance, así que tuvimos que ser creativos, astutos y raros. Estábamos en camino a hacer algo realmente único y posiblemente divertido, pero probablemente no era lo que la audiencia quería”, se lee en la publicación.

A pesar de toda esta información, aún no hay nada oficial sobre la cancelación de System Shock 3, y las publicaciones anónimas tampoco han dado algún indicio de que se vaya a cerrar el proyecto.

System Shock 3 trailer oficial

OtherSide Entertainment parece que no logrará llevar el proyecto de System Shock 3 a buen puerto, porque después de un año en búsqueda de un distribuidor, no ha habido quien se anime, por lo que los lanzamientos para PC y consolas muy probablemente no lleguen.

