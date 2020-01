Superman regresa con nuevo juego exclusivo para Xbox Series X

Nuevamante se vuelve a filtrar información relativa al Xbox Series X, ahora es información sobre los posibles juegos que podrían llegar junto con la consola de última generación que Microsoft lanzará a finales de este año, el encargado de difundir nueva información fue un conocido usuario de NeoGAF.

Superman podría ser exclusivo de Xbox Series X

OsirisBlack publicó una entrada en el foro de consolas de última generación que hay una muy alta probabilidad de que Superman regrese al mundo de los videojuegos para aprovechar toda la potencia que el Xbox Series X puede ofrecer, y atraer a un público mucho más extenso apelando a las franquicias de superhéroes.

La única información concreta con respecto al posible juego exclusivo de Superman en la consola de Microsoft es que es desarrollado por Rocksteady, mismo estudio que se encargó del último título del hombre murciélago de DC, aunque con anterioridad informaron que no tenían planes para desarrollar ningún título con Superman al frente.

Títulos exclusivos para Xbox

OsirisBlack también mencionó otros títulos que supuestamente estarán llegando a la nueva Xbox Series X, entre los que se encuentran el clásico Killer Instinct, algo que quizás emocione a muchos nostálgicos del SuperNes y a los nuevos entusiastas de Xbox One; además también se escuchó el título cinematográfico de 28 Weeks Later, junto con State of Decay.

El historial de rumores y filtraciones de OsirisBlack le ha dado una muy buena reputación, ya que la mayoría de la información que ha publicado resulta ser muy precisa, como la ocasión que dio a conocer las especificaciones del PS4 Pro tiempo antes de que se lanzara al mercado, y en esta ocasión también informó sobre planes de Sony para tener un juego exclusivo, el cual no se ha confirmado pero se cree que puede ser la secuela de The Order.

Nueva entrega de Killer Instinct

TE PUEDE INTERESAR: El iPhone 12 sigue generando mucha expectativa, más rumores sobre él

Faltan sólo unos cuantos meses para que Microsoft haga más presentaciones y confirme lanzamientos, el E3 definitivamente traeraá muchas sorpresas.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.