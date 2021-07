Supercomputadora china rompe récord de Google: alcanza la supremacía cuántica

Una supercomputadora creada en China consiguió un nuevo hito de la informática, al hacer pedazos un récord de velocidad de cálculo que pertenecía a Google: resolvió una operación compleja en poco más de una hora, una tarea que a una supercomputadora clásica le llevaría ocho años completar.

Según informes que obtuvo La Verdad Noticias, el superordenador cuántico chino, creado por especialistas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, realizó una prueba 100 veces más desafiante que la resuelta por la computadora cuántica de Google.

La máquina china resolvió el problema en solo 1.2 horas, utilizando 56 cúbits. La proeza es solo una muestra del potencial del gigante asiático en la materia, que parece estar decidido a llevar a otro nivel la computación cuántica en la carrera contra Google y otras empresas estadounidenses.

China no deja de crecer a pasos agigantados y está dejando de ser solamente una potencia económica con desarrollos energéticos como el sol artificial, su entrada en la “carrera espacial” con proyectos orientados a Marte y la Luna.

La supercomputadora cuántica china

El procesador cuántico chino (Imagen: University of Science and Technology of China.)

De acuerdo con una publicación en zmescience.com, la supercomputadora cuántica china, denominada Zuchingzhi, ha superado en diferentes aspectos al procesador Sycamore de 54 cúbits de Google, que en 2019 fue el primero en el mundo en alcanzar la supremacía cuántica.

La ventaja de dos cubits por encima del procesador de Google convierten al procesador cuántico chino en una herramienta exponencialmente más poderosa, que le permitió resolver rápidamente una operación mucho más desafiante y riesgosa que la encarada por el modelo de Google.

¿Qué es la supremacía cuántica

Sycamore, la supercomputadora cuántica china.

El concepto fue acuñado por el profesor John Preskill, del Instituto Tecnológico de California. Se refiere al momento en el que es posible desarrollar una computadora cuántica con la capacidad de ef4ectuar una tarea concreta que no pudiera realizar ninguna otra supercomputadora, en un plazo de tiempo lógico.

Las supercomputadoras cuánticas superan ampliamente a las clásicas porque pueden explotar paradojas del mundo cuántico: no operan con dígitos binarios o bits, que circunscriben el procesamiento a dos estados posibles (0 y 1) sino que son capaces de trabajar en múltiples estados de forma simultánea mediante los llamados cubits o bits cuánticos.

En el futuro, se espera que la nueva concepción que ofrecen las tecnologías cuánticas y el nuevo paradigma que suponen será clave para entender el mundo y resolver problemas sociales y económicos de trascendencia global en las próximas décadas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.