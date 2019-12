Suecia deporta a cientos de especialistas en tecnología

Actualmente, muchos trabajadores se trasladan a Suecia para beneficiarse de su economía estable y alta calidad de vida. Sin embargo, este sueño puede verse frustrado por el kompetensutvisning, que significa la "expulsión de alguien con habilidades requeridas en el mercado laboral"

Los permisos de empleo que se le solicita a trabajadores no europeos, son concedidos por puestos específicos aunque pueden cambiarse de empresa mientras se procesa la extensión del visado.

El proceso puede verse entorpecido por errores administrativos menores de sus antiguos jefes, provocando la deportación, pago de pensión erróneos, tomar pocas o muchas vacaciones, así como el registro a una plaza de LinkedIn que no está en el Servicio Sueco de Empleo Público.

La Cámara de Comercio de Estocolmo alertó a principios del 2019 que la tendencia podría afectar la economía de la capital de Suecia, debido a las constantes campañas de protesta ante la "fuga de cerebros internacional" del país, al que se han sumado importantes organizaciones de la comunidad de startups como Startup Grind, con su evento Keep the talent.

Una encuesta realizada por la organización sin fines de lucro, The Diversity Foundation, reveló que el 81 por ciento de los trabajadores no europeos se vieron afectados ante la amenaza de deportación y hasta un 70 por ciento no recomendó Suecia como destino para trabajadores sin nacionalidad europea.

"Creemos que esto ha sido dañino para la reputación internacional de Suecia. Tanto empleados como jefes que están en contacto con nosotros se sienten inseguros con el sistema legal de Suecia", indicó alexandra Loyd, abogada de Centrum för Rättvisa.

De acuerdo con la abogada, el problema se deriva de una interpretación de la agencia migratoria de una sobre los permisos de los trabajadores, que no debían extenderse si los jefes no acataron las normas de la industria, una decisión tomada por la Corte de Apelación de Migración en 2015.

"Hay una falta de previsibilidad en el sistema y en las decisiones de la Agencia de Migración, indica Loyd.

El futuro de muchos trabajadores talentosos se mantiene a la deriva por una medida que fue implementada para proteger a los inmigrantes de la explotación de empresarios deshonestos, pero pequeños errores administrativos han ocasionado numerosas deportaciones de empleados que fueron contratados por sus conocimientos específicos.

