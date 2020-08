Street Fighter: Yoshinori Ono, jefe y productor del juego ABANDONA Capcom

Yoshinori Ono ha anunciado su salida de Capcom después de una carrera increíble que abarca tres décadas en la empresa. Ono renunciará a sus roles como productor ejecutivo de Street Fighter y gerente de marca general de Capcom este verano.

Hablando en Twitter, Ono agradeció a los fanáticos y al FGC (Fighting game community) por apoyarlo a lo largo de su mandato con Capcom, haciendo referencia a los "buenos tiempos, malos tiempos y tiempos inexistentes" que ha experimentado mientras producía la franquicia Street Fighter.

"Mi corazón está lleno de agradecimiento a aquellos jugadores que han brindado un apoyo cálido y amable a la marca", dijo Ono, terminando su declaración con su marca registrada "¡Shoryuken!" grito de batalla.

Originalmente se unió a Capcom como productor de sonido a principios de los 90, Ono trabajó con franquicias como Mega Man, Muscle Bomber, Breath of Fire y Devil May Cry, antes de pasar a roles más gerenciales en los títulos Onimusha: Dawn of Dreams, Dead Rising. , Shadow of Rome y Capcom Fighting Jam.

Ono es considerado la fuerza impulsora detrás del espectacular regreso de Street Fighter en 2008. Esencialmente considerada una "franquicia muerta" por Capcom, Ono presionó mucho por Street Fighter IV y su teoría de "volver a lo básico", con el lanzamiento de la secuela con un éxito increíble.

Desde entonces, Ono ha sido la punta de lanza de la franquicia insignia de lucha, supervisando la producción de secuelas principales, spin-offs como Street Fighter x Tekken, la serie web Street Fighter: Resurrection y la liga de deportes electrónicos Capcom Pro-Tour.