Streaming de videojuegos, plataformas para todos los gustos

Así como la industria musical y televisiva ha cambiado, el mundo de los videojuegos también ha experimentado una evolución, porque de sólo poder ver contenido en la televisión pasamos al contenido en streaming, como es el caso de Netflix, amazon o Apple, y de tener CDs pasamos a escuchar música con Spotify, YouTube Music o Apple Music, y lo mismo ha sucedido con los videojuegos, ahora tenemos servicios que nos permiten jugar los videojuegos sin tener que adquirirlos en la mayoría de los casos, ya que hay tarifas diarias, mensuales y hasta anuales.

UPlay Plus

Uno de los principales servicios es Uplay Plus , la suscripción de Ubisoft, la cual está disponible sólo para PC, y tiene un costo aproximado de 15 dólares al mes, y te permite el acceso a más de cien juegos, por supuesto que todos han sido desarrollados por Ubisoft, entonces se pueden jugar los afamados Assassin’s Creed en todas sus versiones, Watch Dogs y Prince of Persia, como ejemplo.

Muchos juegos, muchas opciones

Todos los juegos se descargan, y será posible jugarlos siempre y cuando la membresía de Uplay Plus esté vigente, por lo que no es como tal un servicio de streaming, pero al no adquirir cada uno de los títulos resulta una buena inversión, porque Uplay Plus también permite acceder a las ediciones de lujo de los estrenos, como lo es Watch Dogs Legion, así como Ghost Recon Breakpoint y el novedoso The Division 2.

PlayStation now

Otro de los servicios más variados en cuanto a títulos es PlayStation Now de Sony, que originalmente sería exclusivamente de streaming, pero con la competencia de Xbox Game Pass , Sony se vio orillado a integrar la opción de descarga de los juegos, sin embargo sólo funciona con juegos lanzados para el PS4, pero si nos interesan juegos de consolas previas, sólo es posible con el servicio de streaming.

PlayStation Now está disponible para PlayStation 4 y también para PC con un precio mensual de 9.99 dólares o si lo prefieres, 60 dólares anuales. Este servicio de Sony también tiene sus peros, como la disponibilidad, ya que no es un servicio oficial en todo el mundo y se rige por regiones, por otro lado, los mejores títulos o los más vendidos tardan mucho en llegar al servicio, como es el caso de God of War y Uncharted 4, Títulos que fueron agregados en octubre del 2019 y sólo estuvieron 2 meses.

Humble Bundle

Un servicio que no nos resulta tan familiar es Humble Bundle , y se distingue de todos los demás servicios por armar paquetes de juegos con causa, es decir, una parte del monto de la compra es donado para la beneficencia, y además cuenta con una suscripción específica para PC. El precio de la mensualidad de Humble Bundle ronda los 13 dólares, e incluye 6 juegos al mes, el problema radica en que realmente no estás informado de que juegos podrían ser los del siguiente mes y es echar un volado para ver que vendrá y como en todo, habrá títulos por los que hubieras deseado no pagar.

Para consolas y PC

Por último tenemos el Xbox Game Pass Ultimate , el servicio que puede considerarse el mejor, porque ofrece mucho más que los otros servicios, como el acceso a juegos exclusivos de Xbox permanentemente y en el día de su lanzamiento, como fue el caso de de Gears of War 5 el día que se estrenó, además de un catálogo enorme con juegos propios y de distintos desarrolladores.

Xbox Game Pass

El costo mensual del Xbox Game Pass sólo para consola es de 139 pesos mexicanos, y si es para PC cuesta 69 pesos, pero si queremos todo el paquete, podemos adquirir la membresía Ultimate, la cual incluye consola, PC y el servicio Gold para jugar en línea.

