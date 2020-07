Streamer usa hacks en partida online de Call of Duty y lo suspenden de Twitch

Hacer trampa en una partida en línea de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone no es nada nuevo, pero se necesita una mentalidad especial para usar wallhacks descaradamente mientras transmites en vivo en Twitch.

Esto es exactamente lo que sucedió recientemente cuando el streamer TwistedBear olvidó ocultar sus trampas durante la transmisión y parecía no darse cuenta de que su software de trampa era visible durante toda la partida.

Como puede verse en el video que te dejamos abajo, el programa muestra un esquema simple pero claro de los jugadores aliados y opuestos, lo que permite a TwistedBear dejar caer a los jugadores en lo que solo se puede describir como una perfecta adivinación clarividencia, si uno no supiera que el descarado jugador está haciendo trampa.

Se trata del mismo tipo de trampas que se han vuelto tan frecuentes en el modo de juego gratuito, Warzone, mientras que Activision dice que estas diabluras son difíciles de detectar, aunque claramente los jugadores no tienen problemas para burlar el sistema.

En muy poco tiempo, el video de la pifia se hizo viral en Reddit, YouTube, Twitter y en prácticamente todas partes donde llegue la estela gamer. Unas cuatro o cinco horas después, el canal de TwistedBear ya no estaba disponible, lo cual hace suponer que Twitch presumiblemente tomó cartas en el asunto tras detectar la violación a sus normas.

Como era de esperarse, otros streamers y jugadores notaron los hacks en la pantalla y no tardaron en burlarse de TwistedBear

En este punto, el incidente ya se ha vuelto casi cómico, si no fuera porque es tan triste. Durante años, los desarrolladores de Call of Duty han estado trabajando en formas cada vez más avanzadas de detectar esta forma exacta de hacer trampa y, sin embargo, no parecen capaces de mantenerse a la vanguardia, lo que hace que la experiencia competitiva en línea sea muchas veces frustrante para los jugadores que buscan jugar honestamente.

Desde que ocurrió el penoso incidente, TwistedBear no ha hecho ninguna declaración formal reconociendo que hizo trampa. Lo único que sabemos es que su cuenta de Call of Duty será permanentemente suspendida, y si tenemos un poco de suerte, será lo último que veamos de este ahora infame streamer.