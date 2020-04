Stickers en Tik Tok permitirán recaudar fondos para enfrentar el COVID-19

Stickers en TikTok permitirán recaudar fondos para enfrentar el COVID-19

La red social del momento, hablamos de TikTok ahora permitirá a los usuarios realizar donaciones a organizaciones benéficas para hacer frente a la crisis sanitaria producto del nuevo coronavirus por medio de una nueva función interactiva llamada Donation Stickers, algo que ha llamado la atención por completo a todas las personas que han puesto su granito de arena para erradicar la situación.

Es por eso que ahora los creativos de contenidos podrán usar la función en sus videos y transmisiones en vivo y así recaudar los fondos para organizaciones benéficas favoritas directamente en la aplicación TikTok. Se tomó como punta de partida la aplicación musicalizada al ser una de las más descargadas de los últimos tiempos.

Tik Tok se solidariza

Los stickers funcionarán para apoyar a los socios benéficos que incluyen instituciones como la Fundación CDC, la Fundación James Beard, Meals on Wheels, MusiCares, National PTA, National Educational Association Educational Foundation, No Kid Hungry y The Actors Fund. Además cuando los usuarios presionen sobre esta serán guiados a una ventana emergente donde podrán hacer su respectiva donación.

El vocero de la aplicación en Estados Unidos, Sean Kim expresó que “la compañía está impresionada y alentada por los pasos desinteresados que la comunidad en TikTok ha tomado para ayudarse mutuamente, y se encuentran entusiasmados por poder ofrecer a los usuarios otra forma de tener un impacto positivo”.

Tik Tok y su nueva función

De esta forma TikTok que ha incorporado en su plataforma stickers ha dado de que hablar por su noble acción. Se mencionó que abril donaría $ 250 millones para apoyar a los trabajadores de primera línea, educadores y comunidades locales afectadas por la pandemia de COVID-19. También proporcionó $125 millones adicionales en créditos publicitarios a organizaciones y empresas de salud pública que buscan reconstruir.