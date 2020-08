Steam sufre fallos, sus servidores están caídos y no hay acceso a bibliotecas

Steam está caído y los jugadores tienen problemas para acceder a sus bibliotecas de juegos el día de hoy.

Desde hace unas horas, los servidores de Steam están inactivos lo que ha afectado a los usuarios que intentan acceder a sus juegos favoritos en PC, mientras que otros informan haber visto fallas extrañas al intentar usar sus cuentas.

Hasta el momento Steam no se ha pronunciado al respecto de lo que ocurre con su servicio, por lo que no se sabe que ha causado la interrupción del mismo, pero parece estar afectando a muchos usuarios.

Tan solo en la última hora se han recibido miles de informes en los que se confirma que la gran mayoría de las funciones normales de Steam no sirven como deberían; incluso un usuario indica que no puede iniciar sesión en la red de amigos ni reunirse con sus compañeros de partida en Raft.

Steam presenta problemas con su servicio el día de hoy

Steam no tiene servicio estable por el momento

Por otro lado, más usuarios señalaron que tienen la posibilidad de seguir jugando, pero reiniciar el cliente no mejora en nada la situación actual y desciben que al ingresar a la tienda en el navegador Firefox, pasa al modo de herramientas de desarrollador maximizado, lo cual no es el comportamiento habitual de la plataforma, situación que se torna bastante extraña.

Otro usuario refiere a que su cuenta se encuentra en un estado diferente al usual, en donde le han prohibido VAC, la foto de perfil cambió y ahora es un símbolo rojo de VAC y no puede acceder a ninguna de las configuraciones como cambiar la contraseña, además alega que no recibió un mensaje por parte de Steam en su teléfono o correo electrónico, por lo que no está seguro de si su cuenta ha sido robada o sólo se debe a un fallo.

TE PUEDE INTERESAR: Valve se pondrá más estricta y evitará que usuarios utilicen VPN en Steam

Aún no está claro qué causa la interrupción del servicio de Steam ni cuánto tiempo podría impedir que los jugadores accedan a las funciones principales y juegos en la plataforma.