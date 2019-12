State of Play anuncia las novedades, Resident Evil 3 destaca entre muchos otros

Sony no podía dejar pasar la oportunidad de celebrar el State of Play, y hacer grandes anuncios en vísperas de la nueva década, y claro, el impactante anuncio de que Resident Evil 3 llegará muy pronto a las PlayStation, y aunque definitivamente es el lanzamiento más esperado, no es el único, por ejemplo también se hizo el anuncio de Untitled Goose Game,un título independiente que vaya que ha dado de qué hablar a lo largo de este año y el cual hará su debut en la PlayStation 4 el próximo 17 de diciembre, la siguiente semana.

Por otro lado, está el anuncio de Predator: Hunting Grounds, un juego de shooter asimétrico tomado de la saga cinematográfica ochentera, y será el 24 de abril de 2020 cuando pueda ser adquirido, un elemento interesante del gameplay mostrado es que se podrá elegir entre distintas ‘razas’ de Depredadores.

El anuncio más impresionante es la llegada de Resident Evil 3

También se presentaron, Spellbreak, juego de rol y estrategia para la PlayStation 4 en 2020. Dreams, se venderá a partir del 14 de febrero de 2020, Superliminal no tiene fecha de salida, sólo se sabe que será en el 2020. Paper Beast, llegará en los primeros 3 meses del 2020, Kingdom Hearts III: Re Mind, otro elemento bastante esperado que llega como contenido descargable para el 23 de enero de 2020, Babylon’s Fall, sin fecha aún, pero hubo muestra de lo que se esperará.

Ghost of Tsushima es la nueva propuesta de Sucker Punch Productions la cual será mostrada a detalle en los Game Awards 2019. Así Sony cierra el State of Play del 2019, lo que muestra su nuevo modo para hacer los anuncios relativos a PlayStation.

El siguiente paso serán los Game Awards y esperar que se haya más anuncios que complementen a los que ya se han hecho en el State of Play, que sin duda ha sido uno de los mejores que se han hecho hasta el momento.

