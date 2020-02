State Of Dacay 2 restructurará su sistema para sus seguidores

Uno de los juegos más descargados y jugados en los últimos meses es State of Decay 2, quienes ahora se preparan para una nueva era. El juego original de Xbox Game Studios, de parte del equipo de Undead Labs, apuesta por algo más que un simple DLC, sino que se trata de una autentica reconstrucción. Con el estreno de un nuevo tráiler, Undead Labs va con todo. Algo que habla muy bien de la empresa Microsoft Studios.

State of Decay 2 más renovado que nunca

Cabe mencionar, que la empresa de videojuegos describieron como Juggernaut Edition, a lo que apunta como una gran idea para ser un mundo abierto todavía más extenso, donde la exploración y los encuentros inesperados con hordas de muertos vivientes serán la parte principal.Del mismo modo, todas las piezas de contenido bloqueadas por contenido descargable serán abiertas completamente. Hay que recordar que es una secuela del videojuego de 2013 State of Decay, el juego ha tenido su lanzamiento el 22 de mayo de 2018, para las plataformas Xbox One y Microsoft Windows.

State of Decay 2 dejará la comodidad de Xbox y Windows Store y llegará a PC a través de Steam con este gran paquete de actualización. Con la idea de crear una mayor base de aficionados, se ofrecerá una gran oportunidad para los modos cooperativos. A partir del estreno de la Juggernaut Edition, State of Decay 2 tendrá la posibilidad de tener juego cruzado entre todas las plataformas y versiones que existen del juego, por lo que no estaremos solos en la lucha por sobrevivir.

Como se sabe en esta secuela se cuenta con diversos muertos vivientes por enfrentar y una gran variedad de actividades que realizar además de solo correr y disparar, la idea de State of Decay 2 es la de mantenerse vivo y poder determinar si somos colaborativos o solitarios. Y para adelantarte la noticia State of Decay 2 de Juggernaut Edition llegará oficialmente a Xbox One y PC a través de Windows Store y Steam a partir del 13 de marzo.

