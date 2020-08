Star Wars llega a The Sims 4 el próximo mes ¡Conoce los detalles!

The Sims 4 tendrá una gran expansión de Star Wars el próximo mes con Los Sims 4: Viaje a Batuu. Inspirado en la parte Galaxy's Edge de Disneyland y Disney World, Journey to Batuu estará disponible para Los Sims 4 el 8 de septiembre para PC, Mac, PS4 y Xbox One.

El tráiler de primer vistazo mostró algunos de los lugares y personajes de Galaxy's Edge, como Vi Moradi y Oga's Cantina, además de muchas más caras familiares y droides. La descripción oficial de EA dice:

"Perfecciona tus habilidades con el sable láser, hazte amigo de un droide y prepárate para desbloquear misiones para la Resistencia, la Primera Orden o los sinvergüenzas. Cuanto más logres, más cerca estarás de conocer a personajes icónicos de Star Wars como Rey y Kylo Ren.

"En The Sims 4 Star Wars: Viaje a Batuu, los jugadores dejarán sus hogares para viajar al planeta de Batuu, donde tendrán que elegir con qué facción trabajar, ya que las acciones que emprendan sus Sims conducirán al control.

Star Wars llega con nuevas emociones

El videojuego de simulación social pueden optar por apoyar a Rey y Vi Moradi como parte de la Resistencia, jurar lealtad a la Primera Orden bajo Kylo Ren o cambiar su enfoque para ganar créditos con Hondo Ohnaka y los sinvergüenzas.

Star Wars llega con nuevas emociones

A medida que The Sims se embarcan en emocionantes misiones, aumentarán su reputación, desbloquearán nuevos artefactos y ropa única, personalizarán sus propios droides y crearán un codiciado sable de luz.

Una vez que los jugadores abandonan Batuu y regresan a casa, pueden incluso traer algunos de estos elementos, como su sable de luz, para disfrutar con otros Sims que ya han creado.

Te puede interesar:Los Sims 4 gratis ya está disponible en EA Access

Opening Night Live también echó un vistazo a otra próxima aventura en una galaxia muy, muy lejana, con un nuevo tráiler de la historia de Star Wars Squadrons.