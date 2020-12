Stadia llega al iPhone y al iPad con la nueva versión beta de iOS

Google Stadia finalmente llegó a iOS más de un año después del lanzamiento. La versión beta de la web móvil de la empresa para iPhone y iPad, anunciada por primera vez el mes pasado, se lanza hoy. Eso significa que cualquier usuario de Stadia en su nivel gratuito o su suscripción paga de Stadia Pro podrá acceder a su biblioteca de juegos de Stadia en dispositivos Apple.

Google, al igual que otros servicios en la nube de la competencia, está utilizando Safari móvil debido a las restricciones de Apple sobre las aplicaciones de juegos en la nube, lo que significa que las plataformas como Stadia no pueden existir en su forma actual en la App Store. Puedes acceder a Stadia a través de su sitio web en Safari o creando un ícono en la pantalla de inicio que convertirá el servicio en una aplicación web progresiva, por lo que actúa casi de manera idéntica a una nativa.

Sin embargo, a diferencia de GeForce Now de Nvidia o la versión web móvil planificada de xCloud de Microsoft, Google Stadia tiene un nivel gratuito sin restricciones y ahora ofrece dos juegos gratuitos disponibles (Destiny 2 y Super Bomberman R), y más por venir. Eso significa que cualquier persona con una cuenta de Gmail que quiera probar Stadia puede intentarlo en un iPhone o iPad con un mínimo esfuerzo.

La Verdad Noticias te informa que esa accesibilidad podría ser clave para el crecimiento de Stadia en el futuro. Gran parte de las primeras luchas de Stadia, y las muchas plataformas en la nube fallidas o desconocidas que le precedieron, tienen que ver con una combinación de problemas técnicos y obstáculos económicos, obstáculos que significan que usar el servicio como su plataforma de juego principal es más engorroso y costoso que los beneficios. Pero Stadia se encuentra en un lugar muy diferente ahora que en el lanzamiento. El servicio no solo tiene un nivel gratuito y juegos gratuitos, sino que también tiene acceso a lanzamientos navideños de alto perfil como Assassin's Creed Valhalla y el Cyberpunk 2077 recién lanzado.

El nuevo juego de ciencia ficción de mundo abierto de CD Projekt Red ha estado plagado de errores y problemas de rendimiento que afectan principalmente a los jugadores en las consolas de juegos de última generación, lo cual es una bendición para la versión de Stadia. Google tuvo que cerrar una promoción para el juego que otorgaba controladores Stadia y dispositivos Chromecast Ultra gratuitos a cualquiera que preordene o compre Cyberpunk 2077 en Stadia hasta una semana después de su lanzamiento debido a la abrumadora demanda.

Cabe mencionar que en lugar de tocar, es mejor usar un controlador Stadia o uno de los gamepads Bluetooth compatibles como el controlador Xbox One de Microsoft o el Sony DualShock 4, y esos controladores funcionan sin problemas a través de Safari móvil sin problemas que he encontrado hasta ahora. Se debe confiar en una conexión Wi-Fi para jugar de manera confiable en iOS a menos que sea el propietario de un accesorio adaptador de Ethernet a Lightning o USB bastante raro y situacional. Eso significa que no obtendrá imágenes o rendimiento súper fluidos todo el tiempo.

Aún así, muchos de los contratiempos visuales que puede experimentar al usar Stadia en una conexión Wi-Fi promedio en una pantalla más grande no se notan tanto cuando se reproduce en el iPhone o iPad. Se ha descubierto que jugar Cyberpunk 2077 en un iPad Pro es una experiencia bastante consistente y sólida, más en algunos casos que en una PlayStation 5, donde se ve que el juego a menudo se bloquea varias veces durante una sola sesión de juego.

Debido a las restricciones de Apple, Google dice que necesitará realizar una pequeña solución para obtener la versión web de Stadia en la pantalla de inicio de su dispositivo iOS como una aplicación web progresiva, y ha creado este gráfico para explicarlo:

La gran advertencia en este momento es que no hay muchos juegos geniales en Stadia que se adapten a los jugadores móviles. No veo a nadie que se desvíe de su camino para iniciar el nuevo Assassin's Creed o Cyberpunk 2077 en la pantalla de un iPhone, excepto para maravillarse con la novedad. Creo que el iPad es principalmente donde Stadia en iOS brillará para los jugadores que tienen una pantalla lo suficientemente agradable, una conexión lo suficientemente rápida y un controlador para usar.

Pero la compatibilidad con iOS abre muchas vías para Stadia, no solo para atraer a más jugadores que buscan una solución de juegos móviles más robusta, sino también para promover los juegos en la nube para los desarrolladores que hacen que los tipos de juegos se adapten a las pantallas de los dispositivos móviles. Si Google se acerca a más desarrolladores independientes y comienza a admitir más de las experiencias menos intensivas en gráficos que puede ver, por ejemplo, en un Nintendo Switch, eso podría hacer de Stadia una plataforma mucho más competitiva.