Spotify ya permite bloquear canciones ¡Aquí te decimos!

Seguramente tienes alguna canción que detestas o no sea de tu agrado y no quieres escucharla nunca más en tu vida, es por eso que Spotify hizo una función que seguramente lo vas a utilizar seguido, hablamos de que ya podrás bloquear las canciones que no te gusten o te haya dedicado un ex amor.

Cabe mencionar, que de los más de 5 años que la aplicación tiene de vida no tenía la opción de bloquear esas indeseables canciones; sin embargo, los nuevos ajustes de Spotify mejoraron su algoritmo y ya tienen esta opción para los que han comprado el plan premium, es decir, sin anuncios. En esta cuarentena esta noticia te va caer de maravilla.

Spotify y su nueva función

No hay una forma de hacerlo en el Daily Mix ni en las listas de reproducción de los artistas o usuarios que sigas, o yendo al apartado de “Descubrir”, sino desde la canción que odias. Una vez que te aparezca esa canción tan desagradable en Spotify entra al “Menú Contextual” de cada canción, es decir en los tres puntitos que aparecen en la esquina superior derecha, donde se desplegarán varias opciones, entre ellas, “Ocultar canción”.

Cuando la canción se haya bloqueado, la acción se hará de forma permanente y aunque no puedas hacerlo más que entrando a la canción directamente, será la última vez que aparezca en esas listas que tanto te gustan y te evitarás la fatiga de cambiarle y ahorras tiempo.

Spotify piensa siempre en sus usuarios

Es importante recordar, que si al entrar al menú no encuentras la opción de “Ocultar canción” probablemente se deba a que tu aplicación de Spotify aún no ha recibido la última actualización del sistema, así que sólo espera a que esto ocurra o busca la actualización y sigue disfrutando esas listas en esta cuarentena.