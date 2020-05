Spotify rompe el silencio y declara con respecto al incremento por el IVA

Spotify no ha anunciado el incremento del IVA

La semana pasada el gobierno federal gravó lo servicios digitales como Netflix, Spotify y PlayStation Network, se les notificó y desde el 7 de mayo comenzaron a enviar correos así como a aparecer popups en las apps, donde se hacía del conocimiento de los usuarios que las tarifas por los servicios se verían incrementadas.

Las plataformas más populares son Netflix, Spotify y PlayStation

La mayor parte de los servicios se limitó a informar a los usuarios que los precios finales incrementarían, sin embargo Spotify no ha enviado ningún tipo de advertencia o anuncio sobre el cobro de IVA en su servicio.

El incremento del IVA fue de 16 % sobre precio final que pagaban los usuarios, de esta forma se estaría cumpliendo con lo impuesto por el gobierno federal en materia recaudatoria para servicios digitales, los cuales se sabía que tienen un buen número de suscriptores que no están pagando impuestos por utilizarlos, siendo Netflix, PlayStation y Spotify los de mayor flujo.

IVA para los servicios digitales

El incremento en el precio de los servicios digitales como Spotify ha creado una gran controversia y han aparecido un gran número de dudas a pesar que, desde 2019, el gobierno federal anunció la medida en la que se cobraría IVA sobre los servicios digitales a partir del primero de junio del presente año.

Ninguna de las empresas prestadoras de servicio ha emitido algún tipo de declaración al respecto, pero al cuestionar a Spotify sobre el cobro de IVA, se limitó a responder:

“En este momento no tenemos noticias para compartir al respecto. Si nuestros precios cambian en el futuro, nos aseguraremos de informar oportunamente a nuestros usuarios”.

De esta forma, Spotify asegura que por el momento no habrá un incremento en el precio de de la suscripción, sin embargo esto no significa que no vaya a suceder en algún momento, lo que deja inquietos a algunos usuarios.

Spotify no ha anunciado el incremento del IVA

Y como se mencionó anteriormente, los planes mensuales de Spotify por el momento no sufrirán ajustes a causa del IVA, pero cuando sucedan se informará con tiempo a los usuarios.