Spotify lanza un sitio web para 'My Future' de Billie Eilish

Spotify lanza un sitio web para 'My Future' de Billie Eilis

Billie Eilish ha superado las 42 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify, esa cifra puede solo ser el comienzo y verse impulsada por la última asociación de marketing entre el artista y el servicio de transmisión: un sitio web llamado "A Letter to Your Future Self".

El sitio web dedicado a Billie Eilish con 'My Future', anima a los fans a “escribir una carta y enviársela a las estrellas. Volverá a ti en el futuro ”. Eso significa escribir un mensaje, firmarlo y luego elegir una fecha de devolución de hasta dos años, momento en el que se enviará a la dirección de correo electrónico que elija.

Sitio web para 'My Future' de Billie Eilish

Sitio web para 'My Future' de Billie Eilish

La interacción que busca tener este sitio, es el de un tipo de “cápsula del tiempo” donde “hoy” tu pones algo respecto a tu presente, pasado o futuro y este mensaje regresará a ti como correo electrónico en la fecha que tu elijas para recordar un día o simplemente ver si alcanzaste alguna meta.

“Si bien su carta es privada en este sitio web, algunos de nosotros en Spotify estaremos leyendo estas cartas; no envíe ningún contenido ilegal, despectivo, difamatorio, ofensivo u odioso. No estamos interesados ", explican los términos. "Usted reconoce que su envío de la Carta es para fines de marketing de Spotify".

Con la aceptación de los términos de Spotify la plataforma podrá echar un vistazo a tu contenido y un FAQ agrega más detalles sobre eso.

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish encabeza a los pesos pesados culturales de la Generación Z

“Spotify puede contactar a algunos fans especiales para que sus cartas aparezcan en los canales sociales de Spotify y Billie. Las cartas no se compartirán públicamente sin el permiso del autor ".