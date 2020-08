Spotify lanza un podcast oficial de 'League of Legends'

Spotify está tomando medidas para atraer a más fanáticos de los juegos a su plataforma, con el anuncio de un nuevo podcast original dedicado al juego dominante de deportes electrónicos League of Legends.

Es parte de una asociación anunciada el lunes entre el servicio de transmisión de música y el desarrollador de League of Legends, Riot Games, que se ejecutará durante los próximos años e incluirá un centro especial de marca en Spotify que alberga listas de reproducción de música de juegos, audio de eventos en vivo y Serie Podcast.

Spotify y Riot están planeando lanzar múltiples podcasts relacionados con el enormemente popular juego multijugador de arena de batalla en línea (MOBA), con la primera de una serie de nueve partes de entrevistas y aspectos destacados del juego anterior llamada Historias no contadas: los mejores momentos de los mundos, que conducen a el Campeonato Mundial de League of Legends 2020 que comienza el 25 de septiembre.

No es un terreno completamente nuevo para la plataforma de música, ya que la banda sonora oficial de League of Legends registra más de 4.8 millones de oyentes de Spotify por mes. Pero ahora es el socio exclusivo de transmisión de audio para los eventos globales de LoL, que es un terreno extremadamente lucrativo para atraer oídos adicionales: el Campeonato Mundial de 2019 vio 100 millones de espectadores, incluido un pico de 44 millones de espectadores simultáneos. Pero no se trata solo de los juegos en sí; Durante las cinco semanas, los fanáticos consumieron más de mil millones de horas de contenido.

También es un movimiento inteligente de la plataforma de transmisión de música que ha estado trabajando duro en su exitosa estrategia de podcast durante el último año, defendiendo el contenido original y lanzando sus propias listas de podcasts. En 2019, Spotify se asoció con la compañía de producción de Obama, el podcast de Michelle Obama lanzado exclusivamente en la plataforma en julio de 2020, y compró compañías de podcast líderes como Gimlet, Anchor, Parcast y The Ringer. Ahora, Spotify dice que sus oyentes de podcasts se han duplicado desde el año pasado, y hay más de 1 millón de podcasts en la plataforma. Incluso grandes empresas de medios como BBC y NPR se han unido al partido.

