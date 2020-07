Spotify lanza podcasts de video en todo el mundo

Spotify anunció hoy el lanzamiento global de podcasts de video. La nueva característica en el lanzamiento permitirá a los usuarios, incluidos los usuarios gratuitos y los suscriptores de pago, ver el contenido de video de un grupo selecto de podcasts de creadores. Pero a diferencia de YouTube, donde solo los suscriptores de pago pueden escuchar el contenido de video de YouTube en segundo plano mientras hacen otras cosas en su dispositivo, Spotify dice que sus usuarios podrán moverse sin problemas entre la versión de video y el audio. Cuando se realizan múltiples tareas, el contenido de audio continuará reproduciéndose en segundo plano, a medida que use otras aplicaciones o incluso si bloquea su teléfono.

Los podcasts de video son compatibles tanto en la aplicación de escritorio como en la aplicación móvil, y el video servirá como un componente adicional, no como un reemplazo para el audio. Eso significa que aún podrá transmitir el audio o descargar el podcast para escucharlo sin conexión, si es necesario.

Para los creadores, el lanzamiento de podcasts de video representa una oportunidad para aumentar su audiencia, dice Spotify. A menudo, los podcasts ya tienen una opción de video, pero hasta ahora, Spotify no ofrecía a los creadores la posibilidad de compartirlo en su plataforma. Eso significaba que los creadores de podcasts distribuirían su podcast de audio en Spotify y otros servicios de distribución de podcast, pero publicarían sus videos en YouTube. Pueden continuar haciéndolo, por supuesto, especialmente si han creado una base de seguidores de YouTube para su trabajo y ningún acuerdo lo impide.

Pero poder publicar directamente en Spotify significa que los creadores podrán conectarse más directamente con los oyentes de podcast, en lugar de tener que competir en una plataforma más amplia que enfrenta sus programas con una amplia variedad de otros contenidos. El video también le da a Spotify un nuevo lugar para vender publicidad.

A partir de hoy solo se ofrecen un puñado de podcasts, incluidos Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay y The Rooster Teeth Podcast. Estos solo están disponibles en los mercados donde los podcasts ya son compatibles, dice Spotify.

El paso de la compañía al video fue casi inevitable. En febrero, Spotify adquirió The Ringer para impulsar su contenido deportivo de podcast. El acuerdo llegó con una operación de video basada en YouTube que señaló un interés en una huella de medios ampliada.

Desde entonces, Spotify ha firmado acuerdos de podcasts de alto perfil que también podrían traducirse fácilmente a video, incluido uno con Warner Bros. centrado en los superhéroes de DC, que Spotify dijo en junio que más tarde podría incluir "nueva programación de la propiedad intelectual original". También llegó a un acuerdo exclusivo con Kim Kardashian West, informó The WSJ el mes pasado. Trajo The Joe Rogan Experience internamente, en otra exclusiva más. Y ayer mismo, Spotify reservó un acuerdo de podcast con la estrella de TikTok, Addison Rae.

Spotify no anunció planes de video en estas áreas hoy, pero definitivamente tiene acceso al talento, y ofrecer video podría permitirle negociar mejor futuros acuerdos también.

Spotify fue visto probando podcasts de video a principios de este año, pero fue con las estrellas de YouTube Zane Hijazi y Heath Hussar, de Zane y Heath: Unfiltered, a quienes no se mencionó en el anuncio de noticias de hoy.

Los podcasts de video comenzarán a implementarse hoy en los mercados compatibles. Por lo tanto, es posible que no veas la adición de inmediato, pero pronto deberías.