Spotify lanza asistente virtual dentro de la app en iOS y Android

Los usuarios de Spotify en iOS y Android tienen una nueva forma de rápidamente reproducir sus canciones o podcasts favoritos gracias al nuevo asistente virtual que mejora la función existente de búsqueda por voz de la app añadiendo el comando ‘Hey Spotify’.

El nuevo comando de voz 'Hey Spotify' afina al nivel de asistente virtual la función de búsqueda por voz de la app en iOS y Android.

Con esta nueva función puedes pedir a la app que reproduzca una canción, podcast o lista de reproducción así como tocar música de un artista en específico, se rumora que estas especificaciones hacen al asistente virtual perfecto para el planeado ‘Car Thing’ de Spotify, un dispositivo controlado por voz para autos que podría rivalizar al CarPlay de Apple.

Activar este comando de voz en la app es muy sencillo en la configuración y el único cambio que implica es permitir a Spotiy acceder al micrófono en tu dispositivo Android o iOS. Aunque un asistente virtual este no se compara con Siri o el Asistente de Google sin embargo es una mejora interesante.

El asistente virtual a través del comando de voz ‘Hey Spotify’ funcionará solo cuando la app esté abierta sin embargo hay reportes de que Spotify se encuentra probándola de manera más abierta por lo que habrá que ver que novedades llegan a futuro para esta función.

¿Qué fue lo más escuchado de Spotify en 2020?

Como te informamos la plataforma de streaming de audio dio a conocer las estadísticas de sus artistas y programas más escuchados durante 2020. En el caso de México Bad Bunny se coronó por segundo año seguido como el artista más reproducido.

Por su parte Karol G fue la artista más escuchada en nuestro país de la mano de Tusa que se posicionó como la canción más escuchada en México junto a Blinding Lights de The Weeknd y Hawái de Maluma.

A nivel mundial Bad Bunny se encuentra en la cima seguido por Drake y J Balvin, mientras que Billie Eilish es la artista más escuchada gracias a su álbum When we all fall asleep where do we go?

Así es como tras un gran año consolidando lo más actual del mundo de la música Spotify continúa mejorando su app como confirma el asistente virtual que implementa en iOS y Android con el comando de voz ‘Hey Spotify. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las actualizaciones del servicio para traerte lo más reciente.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en TikTok y mantente informado.