Spotify está obligando a algunos usuarios de pago a probar una nueva interfaz

No es raro que las aplicaciones y los servicios prueben funciones experimentales con un pequeño grupo de usuarios que se han registrado a sabiendas en un programa de prueba alfa o beta, sin embargo, las cosas se vuelven molestas cuando los usuarios se incluyen en una actualización experimental en la que nunca se registraron y no pueden optar por no participar. Esto es precisamente lo que les está sucediendo a algunos usuarios de Spotify a los que se les está obligando a usar una nueva interfaz de usuario de escritorio que, en palabras amables, es bastante mala.

El gigante de la transmisión de audio comenzó a probar la nueva interfaz el mes pasado para llevar la experiencia de escritorio a la par con las aplicaciones de Spotify en todos los dispositivos. Si bien la publicación de la comunidad intentó pintar una imagen optimista de la actualización, los usuarios que se vieron obligados a usar la nueva interfaz de usuario fueron bastante rápidos al señalar cuán mala estaba.

La nueva interfaz de Spotify

La nueva interfaz de usuario es más que un simple cambio en la estética, ya que trae consigo una gran cantidad de cambios de funcionalidad, algunos de los cuales son increíblemente tontos.

Para empezar, la barra de búsqueda universal ya no es... universal y debes solicitarse con un clic o un atajo de teclado, las columnas de artista y álbum dentro de las listas de reproducción ahora se combinan, lo que dificulta la clasificación de las listas de reproducción según cualquiera de las categorías y , oh, si está cambiando entre listas de reproducción, la posición de desplazamiento no se mantendrá, una pesadilla si a menudo accedes a listas de reproducción con cientos o miles de canciones.

Algunas funciones útiles, como presionar eliminar/retroceder para eliminar una canción de una lista de reproducción y la advertencia sobre agregar duplicados a las listas de reproducción, también están ausentes, tienen errores o requieren clics adicionales.

La nueva actualización de Spotify no solo rompe las características y funcionalidades existentes, sino que también trae algunos cambios nuevos que no son intuitivos. Uno de esos cambios es la página de Artista rediseñada, que ya no muestra cronológicamente todos los álbumes y canciones. En cambio, los usuarios tienen que profundizar en álbumes específicos para encontrar títulos, por lo que es una pesadilla si no recuerdas el lanzamiento en el que reside una canción.

La nueva actualización trae algunos cambios nuevos que no son intuitivos.

Algunos de estos errores se han solucionado en una actualización posterior, pero los usuarios dicen que la experiencia aún está bastante mala. Un simple examen de la sección de comentarios en la publicación de la comunidad revela otros errores y qué tan enfurecidos están los usuarios en general.

El colaborador del foro hace un buen trabajo al resumir cómo se sienten los usuarios de Spotify sobre la nueva actualización.

Si bien es comprensible que una compilación experimental tenga errores y algunos cambios de funcionalidad que parecen no tan inteligentes, lo problemático es que Spotify empuja la actualización a medias a los suscriptores de pago sin darles la opción de optar por no participar.

TE RECOMENDAMOS LEER: Spotify Premium triplica el límite de canciones descargadas para escuchar offline

Spotify dice que está revisando activamente la retroalimentación y trabajando para ajustar la aplicación, pero conociendo a la compañía, no nos sorprenderá si algunos cambios impopulares llegaron para quedarse.