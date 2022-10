SpaceX sigue siendo opción para lanzamientos de satélites de internet de Amazon

Empresa de Elon Musk sigue siendo opción para lanzamientos de satélites de internet de Amazon

Un ejecutivo de Amazon dice que la compañía aún podría llamar a SpaceX para lanzar algunos de sus satélites de Internet del Proyecto Kuiper después de que dos de los tres cohetes no probados que compró anunciaran retrasos en el lanzamiento con días de diferencia.

Amazon comenzó a trabajar en el Proyecto Kuiper en 2018. Cuando el CEO de SpaceX, Elon Musk, despidió a varios empleados senior que supervisaban el programa de Internet satelital Starlink de la compañía por ser demasiado cautelosos, al menos dos de esos empleados inmediatamente ocuparon puestos de alto nivel en el Proyecto Kuiper.

Cuatro años después y más de dos años después de que Amazon recibiera una licencia de la FCC para desplegar su constelación del Proyecto Kuiper de 3,236 satélites, que tiene como objetivo competir directamente con Starlink de SpaceX, el lanzamiento del primer satélite prototipo de la compañía cambió de cohetes y pasó de finales de 2022 a principios de 2023.

De los 77 contratos de lanzamiento en firme que Amazon ha firmado desde abril de 2021, solo nueve son para un cohete, el Atlas V de United Launch Alliance (ULA), que ya ha volado con éxito.

Los 68 restantes (y otras 15 opciones ejercitables) se distribuyen entre Vulcan Centaur de ULA, Ariane 6 de Arianespace y New Glenn de Blue Origin, todos los cuales están a meses de sus primeros intentos de lanzamiento.

El 10 de octubre, el director ejecutivo de ULA, Tory Bruno, dijo a los periodistas que el lanzamiento debut de Vulcan Centaur había pasado de su último objetivo de finales de 2022 a no antes de (NET) "principios de 2023".

Con 38 de 77 contratos firmes, Vulcan es el cohete más importante para los planes del Proyecto Kuiper de Amazon y probablemente se espera que lance cerca de la mitad de todos los satélites Kuiper.

Nueve días después, Ariane Group y la Agencia Espacial Europea (ESA) anunciaron que el debut del lanzamiento de Ariane 6 también se había deslizado desde un objetivo de finales de 2022.

A diferencia del suave desliz de Vulcan a principios de 2023, el debut de Ariane 6 se retrasó hasta fines de 2023 como muy pronto, y los funcionarios de Ariane y la ESA admitieron francamente que eso podría convertirse fácilmente en 2024. Excluyendo las opciones, Ariane 6 ganó 18 contratos de lanzamiento del Proyecto Kuiper y es el segundo de la constelación. cohete más importante.

Debido a que Amazon solicitó su licencia del Proyecto Kuiper tan pronto, comenzó una cuenta regresiva de seis años cuando la FCC aprobó su licencia en julio de 2020. Si Amazon no lanza la mitad de sus 3236 satélites dentro de los seis años posteriores a ese recibo, la FCC podría revocar la licencia de constelación de Kuiper.

Si bien es poco probable que la FCC realmente revoque la licencia de una constelación que está cerca de lograr sus hitos de implementación, la fecha límite aún enfatiza cuán atrás se están quedando Amazon y sus proveedores.

Los retrasos en el lanzamiento de prototipos de Vulcan, Ariane 6 y Project Kuiper solo han empeorado una situación que ya era desafiante. Además del tan esperado debut del cohete, ULA tiene importantes obligaciones con la NASA y el ejército de los EE. UU., que esperan que Vulcan complete hasta cuatro lanzamientos más en 2023.

A menos que ULA logre un pequeño milagro, es poco probable que Vulcan pueda lanzamiento cinco veces en su primer año de servicio. Respectivamente, los cohetes Atlas V y Delta IV de ULA tardaron 2,5 y 3,5 años en alcanzar ese hito.

Si el historial pasado de ULA sirve como una guía razonable para su futuro, es posible que Vulcan Centaur no tenga la capacidad adicional para comenzar los lanzamientos del Proyecto Kuiper hasta 2025.

Podría decirse que lo mismo es cierto para Ariane 6, que tiene un manifiesto aún más ocupado, todo lo cual puede retrasarse hasta 2024. De los dos cohetes más recientes de Arianespace, Ariane 4 tardó 14 meses y Ariane 5 tardó 53 meses en completar con éxito sus primeros cinco. lanzamientos Ariane 6 se basa en gran medida en el diseño de Ariane 5.

A menos que Arianespace tenga un comienzo récord o priorice a Amazon sobre la ESA y otros operadores europeos, un escenario casi impensable, es difícil imaginar que Ariane 6 tendrá la capacidad adicional para comenzar los lanzamientos del Proyecto Kuiper antes de 2025 o 2026.

El cohete New Glenn de Blue Origin, que tiene años de retraso y es poco probable que debute antes de finales de 2023 o 2024, irónicamente podría ser la mejor apuesta de Amazon para el primer lanzamiento dedicado del Proyecto Kuiper, pero solo si su debut es casi perfecto y no se desliza. más lejos.

Dado que New Glenn será el primer cohete orbital de cualquier tipo de Blue Origin, es probable que se produzcan más retrasos y problemas (si no un fracaso total) en el primer lanzamiento. Por lo tanto, es poco probable que New Glenn esté listo para lanzar grandes lotes de satélites del Proyecto Kuiper hasta 2024 o 2025.

Dado el récord de su cohete suborbital New Shepard, las probabilidades también están en contra de que Blue Origin aumente rápidamente la cadencia de un vehículo de lanzamiento orbital mucho más complejo.

Solo Atlas V parece tener una posibilidad significativa de comenzar los lanzamientos del Proyecto Kuiper a gran escala antes de 2025. Pero ULA está cerrando la producción de Atlas V para hacer la transición a Vulcan, por lo que es imposible que Amazon ordene más de nueve de los cohetes, como ULA.

Desafortunadamente para Amazon, además de los muchos problemas relacionados con los cohetes que enfrenta el Proyecto Kuiper, los retrasos en los prototipos de satélites harán que sea aún más difícil para la compañía comenzar los lanzamientos a gran escala más temprano que tarde.

SpaceX, ahora el orgulloso propietario de la mayoría de todos los satélites operativos en órbita, tardó alrededor de 21 meses en pasar del lanzamiento de sus primeros dos prototipos a su primer lote de 60 satélites Starlink operativos. El diseño del satélite en el que se decidió no se parecía en nada a los dos primeros prototipos.

Si los primeros prototipos de Amazon se lanzan en el debut de Vulcan a principios de 2023, funcionan de manera excelente, cumplen o superan las expectativas después de solo unos meses de prueba y están cerca del diseño final del satélite, el Proyecto Kuiper aún puede tener la oportunidad de fabricar suficientes satélites para llenar uno o más lanzamientos en 2024.

Pero si sus primeros satélites se encuentran con problemas importantes, la decisión de Amazon de "[aumentar] la fabricación de... satélites de producción [en paralelo con el desarrollo de prototipos]" podría retrasar meses si se ve obligado a rediseñar sus satélites, encontrar nuevos proveedores o cambiar significativamente la fábrica que ya está construyendo.

Combinado, el Proyecto Kuiper se encuentra en una posición poco envidiable. Por lo tanto, no sorprende que, a partir de octubre de 2022, un ejecutivo de Amazon parezca haber cambiado de opinión sobre el uso de cohetes SpaceX.

Durante los últimos 13 meses, SpaceX se ha convertido en el proveedor de lanzamiento más productivo del mundo, superando a toda la nación de China. Trimestralmente, SpaceX ahora lanza más masa útil a la órbita que el resto del mundo combinado.

También es el único proveedor de lanzamiento en la Tierra que puede crear capacidad adicional para los clientes de última hora al barajar sus propias demandas internas de lanzamiento.

Amazon dispuesto a aprovechar las capacidades de lanzamiento de SpaceX

Según Dave Limp, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon, Project Kuiper está dispuesto a considerar aprovechar algunas de las capacidades sin precedentes de SpaceX después de que rechazó a la compañía por completo en declaraciones y contratos anteriores.

Hablando en una entrevista en vivo con el Washington Post, Limp dice que Amazon está "abierto a contratar con cualquiera" y entiende que "la gran capacidad de lanzamiento es [y probablemente seguirá siendo] bastante limitada" en los años venideros.

Desafortunadamente, Limp comenzó afirmando falsamente que Falcon 9 era demasiado pequeño para haber garantizado contratos de lanzamiento anteriores, afirmando que "probablemente se encuentra en el extremo inferior de... la capacidad que necesitamos".

En una configuración prescindible, Falcon 9 puede lanzar más de 22 toneladas (~48 500 lb) a la órbita terrestre baja (LEO), mientras que Ariane 6 se cotiza en [PDF] 21,7 toneladas (~47 800 lb). Si bien no ha volado, SpaceX también ofrece un carenado de carga útil extendido que debería coincidir más o menos con los carenados más grandes de Vulcan y Ariane 6.

Pero Limp expresó interés en el cohete Falcon Heavy de SpaceX, que probablemente podría igualar o acercarse al volumen de carga útil de Ariane 6 y Vulcan y superar con creces el rendimiento de cualquiera de los cohetes para LEO.

En una configuración que permitiría a SpaceX recuperar los tres propulsores de Falcon Heavy, casi garantizando que costaría menos que Vulcan o Ariane 6, el cohete probablemente podría lanzar alrededor de 40-50 toneladas (90,000-110,000 lb) a LEO.

El ejecutivo de Amazon incluso mencionó el cohete Starship de próxima generación de SpaceX como una opción más deseable para futuros lanzamientos del Proyecto Kuiper.

Starship está diseñado para lanzar entre 100 y 150 toneladas a LEO, debería costar incluso menos que Falcon 9 o Falcon Heavy, y eventualmente contará con una bahía de carga útil que empequeñece incluso el enorme carenado de New Glenn.

No obstante, a pesar de la promesa de SpaceX, Amazon parece no tener prisa por cubrir sus apuestas en Vulcan, Ariane 6 y New Glenn. Solo el tiempo dirá si su apuesta multimillonaria vale la pena.

