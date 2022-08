SpaceX lanzará misión de viento solar con telescopio espacial en 2025

Aeroespacial de Elon Musk lanzará misión de viento solar con telescopio espacial en 2025

Dos misiones de la NASA harán un 'viaje por carretera' juntas en un cohete de SpaceX para orbitar en abril de 2025, anunció la agencia.

A bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 habrá cinco naves espaciales, una dedicada a la astrofísica y las otras cuatro a una misión dedicada a la ciencia solar.

La NASA dijo que el acuerdo de "carpool", como lo llamaron, ahorraría gastos y complicaciones, en un comunicado publicado el miércoles (3 de agosto).

El telescopio espacial de la NASA será lanzado a bordo de un Falcon 9.

"Los viajes compartidos son una excelente manera de ahorrar dinero", dijo en el comunicado Craig DeForest, investigador principal de PUNCH en el Southwest Research Institute en Boulder, Colorado.

Lanzamientos de la NASA con SpaceX

El lanzamiento dual de la NASA y SpaceX tendrá lugar desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

PUNCH, conocido más formalmente como Polarímetro para Unificar la Corona y la Heliosfera, estudiará el viento solar, el flujo constante de partículas cargadas que fluyen del sol.

La misión de cuatro satélites retrasó su fecha de lanzamiento dos años a partir de 2023 para superar los problemas de la cadena de suministro durante la fabricación, agregó la agencia.

La misión se unirá a SPHEREx (abreviatura de Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization y Ices Explorer), cuya fecha de lanzamiento también se retrasa desde un objetivo inicial de junio de 2024.

La misión de SPHEREx no será solo mapear 300 millones de galaxias en el universo y 100 millones de estrellas de la Vía Láctea, sino también buscar señales de agua y moléculas orgánicas (favorables a la vida).

Estos elementos están presentes en viveros estelares, o regiones llenas de gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes.

PUNCH, mientras tanto, examinará las eyecciones solares junto con la corona sobrecalentada del sol, en otro esfuerzo de la agencia para estudiar el origen del viento solar.

Se sumará a las investigaciones de Parker Solar Probe, que periódicamente se adentra en la corona para examinar de cerca esta región crítica, entre otras investigaciones.

El objetivo de examinar la corona es predecir mejor el clima espacial o la actividad solar que puede afectar a los terrícolas y los satélites cercanos a nuestro planeta.

